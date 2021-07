Σεισμός της τάξης των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Σουλαουέζι στην Ινδονησία σήμερα Δευτέρα 26 Ιουλίου, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν στα 30 χιλιόμετρα.

Felt #earthquake (#gempa) M6.3 strikes 180 km SW of #Gorontalo (#Indonesia) 8 min ago. Please report to: https://t.co/c3imIy2ItM pic.twitter.com/6HHXJO24En

— EMSC (@LastQuake) July 26, 2021