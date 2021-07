Μπάγερν Μονάχου και Νταρούν Χίλιαρντ καταλήγουν σε «γάμο». Οι Βαυαροί συζητούσαν εδώ και καιρό με τον παίκτη και τελικά κατέληξαν σε συμφωνία.

Ο 28χρονος σούτινγκ γκαρντ φέτος αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και στην Ευρωλίγκα προσέφερε 8.7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μέσο όρο σε 19 λεπτά συμμετοχής. Στη VTB League

Την είδηση της συμφωνίας ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Εμιλιάνο Κάρκια του Sportando, τονίζοντας ότι είναι αναληθείς οι φήμες που θέλουν τον Χίλιαρντ ακόμα διαθέσιμο.

Η Μπάγερν ως τώρα έχει ανακοινώσει την επέκταση συμβολαίου του Πολ Ζίπσερ και την απόκτηση των Γκάβιν Σίλινγκ, που επιστρέφει στη γενέτειρά του και Αντρέας Ομπστ. Ο Αντρεά Τρινκιέρι προσθέτει στην ομάδα του εμπειρία και σουτ από μακρινή απόσταση, στοιχείο που εξυπηρετεί το μπάσκετ που παίζει με καλή κυκλοφορία μπάλας και σωστές αποστάσεις.

Darrun Hilliard has already agreed to terms with Bayern Munich, sources tell @Sportando.

Only official announcement is missing.

There is nothing true about reports of him being available on the market

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 14, 2021