Καταδικάζει την εργαλειοποίηση των προσφύγων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με σχετική ανάρτησή του στο Twitterμ αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία.

Όπως γράφει στα αγγλικά, ο κ. Μητσοτάκης:

«The use of migrants as geopolitical pawns has failed in the past and it will fail once again. We stand with #Lithuania and strongly condemn the use of illegal migration to exert pressure on the EU. We will not be intimidated».

«Η χρήση των μεταναστών ως γεωπολιτικά πιόνια έχει αποτύχει στο παρελθόν και θα αποτύχει για άλλη μια φορά. Στεκόμαστε στο πλευρό της Λιθουανίας και καταδικάζουμε έντονα τη χρήση της παράνομης μετανάστευσης για την άσκηση πίεσης στην ΕΕ. Δεν θα μας εκφοβίσουν».

Λουκασένκο α λα… Ερντογάν

Περίπου 160 μετανάστες διέσχισαν τα σύνορα με τη Λευκορωσία και βρέθηκαν στην Λιθουάνια τις τελευταίες 24 ώρες.

Η χώρα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας των αυξημένων μεταναστευτικών ροών από την Λευκορωσία τις τελευταίες ημέρες.

Την ίδια ώρα, η ένταση στις σχέσεις με το Μινσκ κλιμακώνεται.

Οι Λιθουανοί θεωρούν πως ο Λευκορώσος πρόεδρος, Αλεξάντερ Λουκασένκο, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό, στα χνάρια του Ερντογάν.

«Ανησυχούμε για τις ροές. Αυξάνονται κάθε ημέρα ή κάθε εβδομάδα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στο κράτος και την υπηρεσία», ανέφερε ο εκπρόσωπος της συνοριοφυλακής της Λιθουανίας

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, δήλωσε πως η Ευρώπη θα σταθεί στο πλευρό της Λιθουανίας.

Για το λόγο αυτό, η Frontex αναμένεται να εντείνει την παρουσία της στη μεθόριο των δύο χωρών.