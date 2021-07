Ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Τούντας, αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για τη μεταφορά στα νησιά και επιχειρηματολόγησε για την ανάγκη να επεκταθούν και στα ΜΜΜ.

Ακόμα ανέφερε ότι θα χρειαστούν και άλλα μέτρα όπως ο υποχρεωτικός εμβολιασμός συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, η επαναφορά της μάσκας και η αντικατάσταση των self test με rapid ή PCR.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ ανέφερε, «ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ξενίζει. Αφορά ορισμένες κατηγορίες και πρώτα από όλους τους υγειονομικούς, αλλά και αυτούς που εργάζονται στα ΜΜΜ, στον τουρισμό, στους οίκους φιλοξενίας ηλικιωμένων, αλλά και τους εκπαιδευτικοί που έρχονται σε επαφή με μεγάλες ομάδες ατόμων και είναι εκτεθειμένοι, γιατί πολλά παιδιά είναι ασυμπτωματικοί φορείς του κοροναϊού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τεστ και για τα ΜΜΜ

Παράλληλα, επισήμανε ότι το μέτρο που αφορά στις μετακινήσεις στα νησιά με τα πλοία, θα μπορούσε να γενικευτεί και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή στο μετρό και τα λεωφορεία.

Σε ό,τι αφορά στα self test, ο κ. Τούντας τόνισε ότι είναι μεν χρήσιμο όταν είναι θετικά, αλλά τα αρνητικά πολλές φορές είναι ψευδώς αρνητικά. «Το self test δεν πρέπει να θεωρείται διαβατήριο ελευθερίας. Γι’ αυτό θα πρότεινα όπου υπάρχουν διατάξεις περί self test, αυτές να αντικατασταθούν με rapid test ή μοριακό», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η μάσκα πρέπει να επανέλθει με άλλους όρους, «διότι κακώς έχουμε αρχίσει να θεωρούμε ότι η μάσκα δεν είναι απαραίτητη στην καθημερινότητά μας». Σε κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τον καθηγητή, πρέπει να είναι υποχρεωτική, καθώς και σε εξωτερικούς, όπου υπάρχει επαφή με περισσότερα άτομα, όπως παράδειγμα σε γάμους και βαφτίσια.

Ερωτηθείς σχετικά με το τείχος ανοσίας, υπογράμμισε ότι λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας, πρέπει να εμβολιαστεί το 80% του πληθυσμού.

«Είναι δύσκολο να το πετύχουμε μέσα στον Αύγουστο, αλλά δεν είναι ανέφικτο, καθώς από το 80%, το 10% αφορά σε αυτούς που είναι η παθητική ανοσία από τους ήδη μολυσμένους. Άρα πάμε στο 70%. Στο 70% αν εμβολιαστούν και τα παιδιά που είναι γύρω στο 10% του πληθυσμού, φτάνουμε στο 60%. Είμαστε τώρα στο 48%-50%. Άρα, ο στόχος είναι πώς θα πείσουμε από αυτούς που δε θέλουν να εμβολιαστούν, ένα 10% του πληθυσμού για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέσα στον Αύγουστο σε αυτό το ποσοστό που θα μας εξασφαλίσει τη συλλογική ανοσία», κατέληξε.