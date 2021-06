Τουλάχιστον 34 άνθρωποι πέθαναν αιφνιδίως μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης στην περιοχή του Βανκούβερ, μια απότομη αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας, που πιθανώς συνδέεται με το κύμα καύσωνα που πλήττει το δυτικό ημισφαίριο της αμερικανικής ηπείρου, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική ομοσπονδιακή αστυνομία.

«Χθες, οι αξιωματικοί μας απάντησαν σε 15 κλήσεις περιστατικών αιφνίδιων θανάτων. Σήμερα, μέχρι στιγμής, έχουμε ανταποκριθεί σε 19 άλλες κλήσεις», ανέφερε στο Twitter η Βασιλική Καναδική Εφιππη Αστυνομία (RCMP) του Μπέρναμπι, προάστιο του Βανκούβερ.

Updated Numbers: Yesterday our #BurnabyFrontline officers responded to 15 sudden death calls. So far today, we have responded to 19 more. PLEASE take the time to check on the vulnerable! Our Bike, Community Response & Homelessness Teams are all out checking homeless camps. https://t.co/7mL2TbH5Hs

— Burnaby RCMP (@BurnabyRCMP) June 29, 2021