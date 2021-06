Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες εναντίον ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Ιράκ μέσω της υπηρεσίας «ειδήσεων» Nasheer, οργάνου προπαγάνδας της, πιο συγκεκριμένα της ροής της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

Το υπουργείο Ηλεκτρισμού του Ιράκ ανέφερε νωρίτερα μέσω Facebook ότι ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός Σαλαχουντίν, στη Σαμάρα, υπέστη επίθεση με ρουκέτες τύπου Κατιούσα, η οποία είχε αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις του.

#Iraq : #Isis claims responsibility for rocket attack on power station in Samarra – which was recently opened by prime minister Kadhimi #سَامَرَّاء pic.twitter.com/9fVc54i5UV

— sebastian usher (@sebusher) June 27, 2021