Τουλάχιστον τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες, εκ των οποίων κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση, άφησε πίσω του ένας άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, σε κεντρική πλατεία του Βίρτσμπουργκ, στην Βαυαρία.

Σύμφωνα με την Muenchner Merkur, ένας ύποπτος συνελήφθη, αφού αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στο πόδι ενώ προσπαθούσε να διαφύγει. Προηγουμένως, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, είχε επιτεθεί σε κατάσταση αμόκ εναντίον περαστικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή, με τμήμα του κέντρου να παραμένει αποκλεισμένο, ωστόσο αυτή την ώρα έχει σημάνει λήξη συναγερμού.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Στο παρακάτω βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο Twitter, εμφανίζεται ένας άνδρας να κρατάει μαχαίρι και δύο άλλους να προσπαθήσουν να τον αποκλείσουν.

BREAKING: Multiple victims after knife attack in Würzburg, Germany; suspect in custody pic.twitter.com/66KskUdNzC

— BNO News (@BNONews) June 25, 2021