Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο κτίριο του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP) στη Σμύρνη της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοπλος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο του HDP, έβαλε φωτιά στο κτίριο και πυροβόλησε ένα μέλος του κόμματος, το οποίο κρατούσε όμηρο.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ομίλου HDP, Saruhan Oluç επιβεβαίωσε στο Medya News πως ο δράστης σκότωσε το μέλος του κόμματος, που σύμφωνα με τον βουλευτή του κόμματος στη Σμύρνη, Murat Çepni το μέλος του HDP που σκοτώθηκε ονομάζεται Deniz Poyraz.

Video shows the aftermath of the attack on HDP İzmir building #Turkey https://t.co/yJSgh6rf8q pic.twitter.com/eoeXVdcMpH

Την δολοφονία της άτυχης γυναίκας χρωματίζει και μία τραγική λεπτομέρεια: Ο χώρος στον οποίο φαίνεται να έπεσαν οι φονικοί πυροβολισμοί, κάποιοι εκ των οποίων έσπασαν τζάμι του κτιρίου, βρισκόταν ακριβώς πίσω από πανό αναρτημένο στην πρόσοψη.

Σε αυτό το πανό, το HDP αναφερόταν ονομαστικά στις 88 γυναικοκτονίες που ήδη έχουν καταγραφεί επισήμως στην Τουρκία το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

“88 women killed in the first three months of 2021. We don’t give up the Istanbul Convention.”

Written on a poster in HDP’s office building in Izmir.

Right behind this poster; a woman killed in HDP’s office today. #DenizPoyraz pic.twitter.com/oxmvKwoMRW

— HDP Europe (@HDP_Europe) June 17, 2021