Το 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021, συμμετείχε στο εξαιρετικά καινοτόμο εκπαιδευτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «Teachers for Europe: Setting an agora for democratic culture», το οποίο ήταν πανελλαδικής εμβέλειας.

Ειδικότερα, μια ομάδα μαθητών του 6ου Γυμνασίου Γαλατσίου με υπεύθυνη τη φιλόλογο Άρτεμη Αναγνωστοπούλου, καθώς και την υποστήριξη της Διευθύντριας Μαριέτας Παππά συνεργάστηκαν για το σχέδιο δράσης «Όλα τα έθνη σε μία τάξη», το οποίο υλοποιήθηκε στo πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Teachers 4 Europe».

Το εν λόγω πρόγραμμα χρησιμοποιώντας ως όχημα την εκπαίδευση είχε στόχο την προώθηση αρχών και αξιών, που περιλαμβάνουν τη δημοκρατική κουλτούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατανόησή της ως οντότητας που λειτουργεί σε πολλά επίπεδα υπέρ όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την ταυτότητά τους.

Οι μαθητές, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, δούλεψαν ομαδικά και συνεργάστηκαν σύγχρονα και ασύγχρονα για έναν κοινό σκοπό. Ενημερώθηκαν για την ιστορία, τους θεσμούς, τους στόχους και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζοντας κυρίως στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Προβληματίστηκαν σχετικά με το δικαίωμα της εκπαίδευσης των μεταναστών και προσφύγων και τις ενέργειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το εξασφαλίσει και προσπάθησαν να μπουν στη θέση των ξεριζωμένων από τις πατρογονικές τους εστίες παιδιών και επιχειρηματολόγησαν σε αγώνες αντιλογίας σχετικά την λειτουργία πολυεθνικών τάξεων.

Επιπλέον οι μαθητές είχαν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό, θεσμικό και κυρίως αξιακό επίπεδο. Μέσω του προγράμματος εμπέδωσαν τη δημοκρατική ευρωπαϊκή κουλτούρα, που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως σεβόμενη τη διαφορετικότητα του καθενός, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα που αφορούν στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων ανηλίκων με αποτέλεσμα να είναι έτοιμοι πλέον να αποτελέσουν τους αυριανούς συνεχιστές του ευρωπαϊκού οράματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα των μαθητών κατάφερε να εντάξει το σύνολο των μαθητών της σχολικής μονάδας στις δράσεις που υλοποιούσε, διαχέοντας τα αποτελέσματα του προγράμματος στη σχολική κοινότητα. Μεταξύ άλλων, φιλοτέχνησαν και μια αφίσα, εμπνευσμένοι πάντα από το πρόγραμμα με σύνθημα: «Όλα τα έθνη σε μία τάξη», την οποία άφησαν παρακαταθήκη στο σχολείο και στη μαθητική κοινότητα, δίνοντας το μήνυμα ότι αξίζει να ευαισθητοποιηθούμε και να ενημερωθούμε για τη δημοκρατική ευρωπαϊκή κουλτούρα που μας αφορά όλους άμεσα.

Αναλυτικά η ομάδα των μαθητών που συμμετείχε στο πρόγραμμα ήταν η ακόλουθη:

Παλιούρη Παναγιώτα, Παπαδημητροπούλου Έλενα, Παπαναστασοπούλου Δήμητρα, Παππά Αικατερίνη, Παππάς Βασίλης, Παρασκευοπούλου Κορίνα, Πλιάτσικα Δήμητρα, Πονηρός Παναγιώτης, Πορικού Σοφία, Σανιόγλου Κατερίνα, Σανιόγλου Στυλιανή, Σαραντοπούλου Αργυρώ, Σκλήρη Μελίνα, Σκουρλή Γεωργία, Σπάτα Σάρα, Στράτου Ειρήνη, Στρουμπή Μαρίνα, Φατούρου Αικατερίνη, Φραγκίσκος Κωνσταντίνος, Φωτιάδου Ζωή, Χωτέμης Αχιλλέας.

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος συνεχάρη τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και δήλωσε ότι : «Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε μαθητές και καθηγητές να διαθέτουν χρόνο για να πάρουν μέρος σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με απαιτήσεις, μέσα από το οποίο γίνονται πρεσβευτές της χώρας τους, του σχολείου τους και φυσικά της πόλης του Γαλατσίου. Εύχομαι θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχημένη συμμετοχή σας. Συνεχίστε με την ίδια διάθεση. Θα είμαστε πάντα αρωγοί σε κάθε σας πρωτοβουλία».

Σημειώνεται ότι εταίροι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ήταν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠAI.Θ.), μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO σε συνεργασία με Υπουργεία Παιδείας, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς φορείς της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ρουμανίας.