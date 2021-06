Η Δανία πήρε θριαμβευτική νίκη (4-1) επί της Ρωσίας στην Κοπεγχάγη, έφτασε τους 3 βαθμούς στον όμιλο της και χάρη στη νίκη του Βελγίου επί της Φινλανδίας (2-0), κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων, όπου θα βρει μπροστά της την Ουαλία το Σάββατο (26/6, 19:00) στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».

Αυτή η πρόκριση των Δανών είχε ιστορικό υπόβαθρο στην ιστορία των Euro. Καμία ομάδα στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, έχοντας χάσει τα δυο πρώτα παιχνίδια του ομίλου.

Η Δανία στην πρεμιέρα της στο Euro είχε ηττηθεί από την Φινλανδία με 1-0, στο παιχνίδι που στιγμάτισε την διοργάνωση από το περιστατικό του Κρίστιαν Έρικσεν, ενώ στην δεύτερη αγωνιστική αν και προηγήθηκε κόντρα στο Βέλγιο με 1-0, οι Κόκκινοι Διάβολοι με μπροστάρη τον Κέβιν Ντε Μπρόινε ανέτρεψαν το σκορ και πήραν την νίκη με 2-1.

Εν τέλει η νίκη τους κόντρα στην Ρωσία ήταν αρκετή για να τους χαρίσει την πρόκριση και παράλληλα να γράψουν ιστορία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

2 – Denmark are the first team in European Championship history to reach the knockout stages of the competition having lost their first two group stage games. Recovery. #EURO2020

— OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2021