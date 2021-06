Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας τουλάχιστον ακόμη δύο άτομα, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των Αρχών της Πολιτείας.

Το όχημα έπεσε σε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην οδό Λέικ, ενημέρωσε η αστυνομία. Σημείωσε, δε, πως ο ύποπτος έχει συλληφθεί και κρατείται.

«Μία γυναίκα κηρύχθηκε νεκρή στο νοσοκομείο. […] Άλλοι τραυματίστηκαν, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους» επεσήμανε η αστυνομία στο Twitter. Όπως ενημερώνει η ίδια πηγή, τρεις διαδηλωτές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η γυναίκα, που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, κατέληξε.

Άγνωστο πάντως παραμένει μέχρι στιγμής κίνητρο του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

A major crash happened in Minneapolis involving a car and street protesters. One protester reportedly died. The driver was pulled out and assaulted by the crowd before being taken into police custody. pic.twitter.com/GbyoPGZEQL

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 14, 2021