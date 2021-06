Το σκάνδαλο Γουάινσταϊν προκάλεσε σάλο αντιδράσεων σε ΗΠΑ και Ευρώπη με τις αποκαλύψεις να παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Οι καταγγελίες για βιασμούς και παρενοχλήσεις έπεσαν βροχή, με διάσημες ηθοποιούς να μοιράζονται και αυτές τα όσα είχαν υποστεί από τον άλλοτε πανίσχυρο παραγωγό.

Ο Μπραντ Πιτ επανέρχεται στο Χόλιγουντ ως παραγωγός σε ταινία για τα σκάνδαλα του Γουάινσταϊν.

Η ταινία με τίτλο «She Said» θα αποτελεί παραγωγή της Universal Pictures και θα είναι βασισμένη στην έκθεση, που δημοσιοποιήθηκε στους New York Times από δύο δημοσιογράφους, οι οποίες αποκάλυψαν το σκάνδαλο, στο οποίο ήταν εμπλεκόμενος ο -άλλωτε- ισχυρός άνδρας του Χόλιγουντ.

Brad Pitt to produce Hollywood movie on Weinstein sexual assault saga https://t.co/TzJeQu48MC pic.twitter.com/hyhLFt72yc — Nation Africa (@NationAfrica) April 27, 2018

Οι δημοσιογράφοι Jodi Kantor και Megan Twohey έγραψαν το best-seller «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story», βοηθώντας να αποκαλυφθεί η παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα του Γουάινσταϊν. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, όμως αυτή την στιγμή εκτίει ποινή φυλάκισης 23 ετών στη Νέα Υόρκη μετά τις κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση εναντίον δύο γυναικών.

Breaking News: Harvey Weinstein was sentenced to 23 years in prison for sex crimes, a stunning downfall for a Hollywood mogul whose abuse of women ignited #MeToo https://t.co/HXi0EyQiMi — The New York Times (@nytimes) March 11, 2020

Το σενάριο υπογράφει η Rebecca Lenkiewicz, ενώ την σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Maria Schrader. Οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι ανήκουν στις Κάρεϊ Μάλιγκαν ως Megan Twohey και Ζόι Καζάν ως Jodi Kantor. Οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται στις τελικές διαπραγματεύσεις με τους παραγωγούς, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι.

‘She Said’ Will Let Carey Mulligan and Zoe Kazan Take Down Harvey Weinstein https://t.co/xVS8LlkpGs pic.twitter.com/2SefIde7Zg — /Film (@slashfilm) June 7, 2021

Ο Μπραντ Πιτ είχε προσωπική εμπλοκή με τον Γουαϊνστάιν, όταν υπερασπίστηκε την τότε αρραβωνιαστικιά του Γκουίνεθ Πάλτροου που είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον παραγωγό.

After being sexually harassed by Harvey Weinstein, Gwyneth Paltrow says Brad Pitt «leveraged his fame and power to protect me at a time when I didn’t have fame or power yet.» https://t.co/7fYUliLFpK — VANITY FAIR (@VanityFair) December 19, 2018