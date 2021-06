Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος Με κομμένη την ανάσα Αποχαιρετισμός στη γλώσσα Πρόστιμο Μέχρι το πλοίο Το κλάμα βγήκε απ΄τον Παράδεισο Για τη μικρή Σάμα Εντιμος κλέφτης Οι Βιτελόνοι Διεθνές Διαγωνιστικό 1 Psarokokalo Διεθνές Διαγωνιστικό 3 Psarokokalo Διεθνές Διαγωνιστικό 4 Psarokokalo Διεθνές Διαγωνιστικό 6 Psarokokalo Το μπλε δωμάτιο Το μίσος Εξαφανισμένος Μάρτιν Ίντεν Ενας χρόνος στη Νέα Υόρκη Εθνικό διαγωνιστικό 1 Εθνικό διαγωνιστικό 2 Εθνικό διαγωνιστικό 3 Nomadland Ουπς! Ο Νώε έφυγε... (μεταγλωττισμένη) Περσόνα Poisonous Roses Εξι λεπτά πριν τα μεσάνυχτα Soul (μεταγλωττισμένη) Soul (με υπότιτλους) Σουπερνόβα Τα κολλητήρια Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας The Human Voice Πόλεμος στο σπίτι Τρία υπέροχα κορίτσια Αγριες φράουλες Original Τίτλος A bout de souffle Adieu au langage Amercement Cornerstone Crying... Silicon Tears For Sama Honest Thief I Vitelloni International Competition 1 Psarokokalo International Competition 3 Psarokokalo International Competition 4 Psarokokalo International Competition 6 Psarokokalo La Chambre Bleue La Haine Madre Martin Eden My Salinger Year National competition 1 National competition 2 National competition 3 Nomadland Ooops! Noah Is Gone... (dubbed) Persona Poisonous Roses Six Minutes to Midnight Soul (dubbbed) Soul (subbed) Supernova Ta kollitiria The Discreet Charm of the Bourgeoisie The Human Voice The War with Grandpa Three Perfect Daughters Wild Strawberries Κιν/φοι Αθήνας ΦΛΕΡΥ ΑΝΕΣΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΘΗΝΑ COOL TYMVOS ΛΑΪΣ ΑΒΑΝΑ ΑΕΛΛΩ DIGITAL CINEMA ΑΘΗΝΑΙΑ ΑΚΤΗ ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΛΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΒΟΞ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΛ ΧΛΟΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΡΙΒΙΕΡΑ ΡΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax ΕΚΡΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΗΠΟΣ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ ΟΑΣΙΣ ΟΡΦΕΑΣ CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ 2 ΑΙΓΛΗ 3 ΑΡΙΑΝ ΚΑΡΜΕΝ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΙΝΕ ΚΕΚΡΩΨ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΕΛΛΗΝΙΣ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική