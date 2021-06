Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών. Ένα από τα παιχνίδια-ορόσημα στην ιστορία των δύο ομάδων. Λίβερπουλ και Μίλαν σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια ήρθαν αντιμέτωπες στον τελικό του Champions League.

Ήταν ο πρώτος τελικός για την ομάδα του Μέρσεσαϊντ έπειτα από 20 χρόνια. Και είχε να αντιμετωπίσει την πιο έμπειρη, λαμπερή και ποιοτική Μίλαν. Οι Ροσονέρι πραγματοποιούν ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Τρία τέρματα είχαν σκοράρει. Και είχαν 45 λεπτά για να υπερασπιστούν το προβαδισμά τους και να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μετά το 2003.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο όλα άλλαξαν. Η Λίβεπουλ με μια αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να ανατρέψει τα προγνωστικά. Μέσα σε ένα επτάλεπτο η Λίβερπουλ επιστρέφει από την κόλαση. Τζέραρντ, Σμίτσερ και Τσάμπι Αλόνσο σκοράρουν και διαμορφώνουν το 3-3. Οι οπαδοί της Μίλαν είχαν σωπάσει, ενώ εκείνοι της Λίβερπουλ είχαν ξεσηκωθεί. Στο τέλος, στη διαδικασία των πέναλτι, οι Reds κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο, με τον Ντούντεκ να αποκρούει την εκτέλεση του Σεφτσένκο.

Τον αλησμόνητο τελικό θυμήθηκε και η UEFA, καθώς με μια ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Twitter έδειξε τις καλύτερες στιγμές του παιχνιδιού.

