Επειτα από έντεκα ημέρες εχθροπραξιών, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής το Ισραήλ και η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσαν ότι τίθεται σε ισχύ συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός.

Είχε προηγηθεί κλιμάκωση των διεθνών πιέσεων προς το Ισραήλ, με ισραηλινούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι υπήρχε ενδεχόμενο καταδίκης του Ισραήλ από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σχολιάζοντας την κατάπαυση του πυρός, εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους του και «τράπηκε σε φυγή μπροστά στη μάχη με την παλαιστινιακή αντίσταση».

Οι κάτοικοι της Γάζας -μετά και την αιματοχυσία τόσων ημερών- βγήκαν στους δρόμους με παλαιστινιακές σημαίες, πέταξαν πυροτεχνήματα ενώ έκαναν και πορεία με τα οχήματά τους.

Τα βίντεο από τους πανηγυρισμούς που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την έκδηλη ευτυχία μετά την κατάπαυση του πυρός.

More scenes from the streets of Gaza after the announcement of #ceasefire.

They sure deserve this happiness and now they can celebrate Eid after 11 days…#PalestineWillBeFree

pic.twitter.com/lHH4m2GeY2

— Mohammed Saad 🇵🇸 (@hafizsaadriaz) May 21, 2021