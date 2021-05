Αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σφυροκοπούν θέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται για έκτη ημέρα ενώ Αμερικανοί και Άραβες διπλωμάτες αναζητούν τρόπο να υπάρξει αποκλιμάκωση.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ στον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι, όχι μακριά από την πόλη της Γάζας, μετέδωσε το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.

Σε αντίποινα, οι μαχητές των Ταξιαρχιών Εζ αντ Ντιν Αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, εκτόξευσαν ρουκέτες που έπληξαν σήμερα τις ισραηλινές πόλεις Ασντότ και Μπερσέβα, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Ομοβροντίες ρουκετών εκτοξεύονται ασταμάτητα από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου Ισραήλ. Απόψε μια ρουκέτα έπληξε την πόλη Ασντότ – δείτε μόνοι σας τη ζημιά. Αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, μεταφορτώνοντας βίντεο στο οποίο εικονίζεται η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The Jerusalem Post, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στην περιοχή του λιμανιού. Δεν υπάρχουν ως αυτό το στάδιο πληροφορίες για τραυματίες.

Νωρίτερα, Παλαιστίνιοι τραυματιοφορείς ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια από τις πολλές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Σύμφωνα με κατοίκους, σκάφη του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού άνοιξαν πυρ με τα πυροβόλα τους, αν και δεν είναι σαφές εάν έπληξαν τον παλαιστινιακό θύλακα.

Εκπρόσωπος του ισραλινού στρατού ανέφερε ότι οι πληροφορίες για το συμβάν αυτό ακόμη εξετάζονται.

Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σε τουλάχιστον δύο μεγάλα αστικά κέντρα του νότιου Ισραήλ. Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για νέες εκτοξεύσεις ρουκετών.

Χωρίς καμιά ένδειξη στον ορίζοντα πως οι εχθροπραξίες θα τερματιστούν σύντομα, τα θύματα αυξάνονται και αλλού, με παλαιστινιακές πηγές να κάνουν λόγο για 11 θανάτους χθες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Τουλάχιστον 128 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τη Δευτέρα, ανάμεσά τους 31 παιδιά –η UNICEF κάνει λόγο για 34– και 20 γυναίκες, ενώ τουλάχιστον 950 άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους.

