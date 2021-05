«Η βία πρέπει να σταματήσει», τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας την ανησυχία της για την «κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα».

Παράλληλα, καταδικάζει «τις αδιάκριτες επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ» και συμπληρώνει ότι «οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται και από τις δύο πλευρές».

Very concerned by the situation in Israel and Gaza.

I condemn indiscriminate attacks by Hamas on Israel.

Civilians on all sides must be protected.

Violence must end now.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2021