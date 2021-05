Ένας έφηβος συνελήφθη από δυνάμεις ασφαλείας στη ρωσική πόλη Καζάν μετά από την αιματηρή επίθεση σε σχολείο που άφησε πίσω της εννέα νεκρούς -επτά παιδιά και δύο ενήλικες- και περισσότερους από δώδεκα τραυματίες.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, δράστης είναι ο 19χρονος Ιλνάζ Γκαλιαβίεφ. Ο δράστης ενήργησε μόνος του, ενώ έγινε γνωστό ότι είχε διαγραφεί από το κολλέγιο στο οποίο φοιτούσε.

Ο δράστης της επίθεσης, Ιλνάζ Γκαλιαβίεφ, φοιτούσε στο κολλέγιο TISBI (University of management TISBI – έτσι αναφέρεται στην αγγλική ισοσελίδα) και σύμφωνα με πληροφορίες του εν λόγω κολλεγίου, είχε διαγραφεί πριν από ένα μήνα.

«Ο Ιλνάζ Γκαλιαβίεφ ήταν φοιτητής στο τέταρτο έτος του κολλεγίου TISBI. Τον Απρίλιο του 2021 διαγράφηκε από φοιτητής» δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο TASS στέλεχος του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γκαλιαβίεφ από τον Δεκέμβριο άρχισε να κάνει την πρακτική του. Από τον Ιανουάριο έπαψε να εμφανίζεται στο κολλέγιο. Επαψε, επίσης, να έχει επαφές με τον συντονιστή καθηγητή της ομάδας στην οποία ανήκε.

Δεν εμφανίσθηκε για να παρουσιάσει τη μελέτη πάνω στην πρακτική του εξάσκηση, ούτε για να δώσει τρεις κρατικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα να διαγραφεί, δήλωσαν στο κολλέγιο. Ωστόσο, επισημαίνουν ακόμα ότι «στο διάστημα κατά το οποίο φοιτούσε, έδειχνε να είναι ήσυχος φοιτητής που δεν δημιουργούσε φασαρίες. Πάντα ήταν ήρεμος και αντιμετώπιζε με σεβασμό τους συμφοιτητές του και τους καθηγητές».

Footage published of #Kazan shooter approaching and entering school

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γκαλιαβίεφ φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα λογαριασμό στην υπηρεσία Telegram, με μηνύματα που υποτίθεται ότι προέρχονταν από το «Θεό». Σε μια σειρά σχολίων που γράφτηκαν την περασμένη Πέμπτη, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι… «είμαι σαν Θεός».

Πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να μένουν ζωντανά πλάσματα στον κόσμο και ότι η ζωή ήταν «λάθος του σύμπαντος».

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV

— BNO News (@BNONews) May 11, 2021