Τουλάχιστον έντεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Ρωσία, από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε ότι στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σε σχολείο της πόλης Καζάν στη Ρωσία υπήρχε και δεύτερος δράστης, ο οποίος εξουδετερώθηκε.

Ο αριθμός των νεκρών παραμένει 11 και σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών δύο μαθητές σκοτώθηκαν πέφτοντας από τα παράθυρα της τάξης τους για να σωθούν.

«Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν έφηβο, ως ύποπτο για τους πυροβολισμούς στο σχολείο» δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος είναι περίπου 17 ετών.

Βίντεο από το εσωτερικό του σχολείου μετά την επίθεση αποκαλύπτουν το «βομβαρδισμένο» τοπίο.

Σημειώνεται πως μετά τους πυροβολισμούς σημειώθηκε έκρηξη η οποία φαίνεται πως ήταν τόσο ισχυρή που κατάφερε να διαλύσει ολόκληρους τοίχους.

Ακόμη τέσσερα άτομα μεταφέρονται σε τοπικά νοσοκομεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τα νεκρά παιδιά πέθαναν αφού πήδηξαν από τα παράθυρα του σχολείου ώστε να σωθούν από τους πυροβολισμούς.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 20 ασθενοφόρα έχουν κινητοποιηθεί και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρονται σε τοπικά νοσοκομεία.

❌🇷🇺❌The moment of detention of one of the attackers in a Kazan school.

This is, presumably, 19-year-old Ilnaz Galyaviev.

#Russia pic.twitter.com/c2yAjU1S3Q — 🆁🅰🅶🅴🆇 (@theragex) May 11, 2021

BREAKING: Mass shooting in a school in Russia’s city Kazan, multiple people killed. Students jumping off from the school’s window during the scene pic.twitter.com/EggfyDiJ67 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 11, 2021