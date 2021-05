Πέτρες, δακρυγόνα, σφαίρες με επικάλυψη από καουτσούκ: εκατοντάδες Παλαιστίνιοι τραυματίσθηκαν σήμερα στη διάρκεια νέων συγκρούσεων με ισραηλινούς αστυνομικούς στην πλατεία των Τζαμιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο βιαιοτήτων στην ιερή πόλη, σύμφωνα με παλαιστινιακές οργανώσεις πρώτων βοηθειών.

Μπροστά σ’ αυτή την κλιμάκωση, έχει προγραμματισθεί για αργότερα σήμερα, έπειτα από αίτημα της Τυνησίας, συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στην Ιερουσαλήμ.

Στις εικόνες πολέμου που κάνουν το γύρο του κόσμου από την Ιερουσαλήμ προστίθεται ένα video σοκ που δείχνει αυτοκίνητο που οδηγεί Ισραηλινός να πέφτει πάνω σε Παλαιστίνιους πεζούς κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

CCTV footage shows the moment the Israeli driver was attacked by Palestinians throwing stones, as he rams his vehicle into them. pic.twitter.com/7S2aDSFrjH

Η επανάληψη των βιαιοτήτων συνέπεσε με την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ», που σηματοδοτεί, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το εβραϊκό κράτος.

Νωρίς το πρωί, εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν αντικείμενα προς την κατεύθυνση των ισραηλινών δυνάμεων της τάξης που είχαν πάρει θέσεις στο εσωτερικό της πλατείας των Τζαμιών, τον τρίτο πιο ιερό χώρο του Ισλάμ που ονομάζεται από τους εβραίους Όρος του Ναού.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε επίσης δεκάδες τραυματίες να απομακρύνονται από την πλατεία μέσα σε ασθενοφόρα.

«Υπάρχουν εκατοντάδες τραυματίες στις συγκρούσεις» στην πλατεία, περίπου πενήντα από τους οποίους χρειάσθηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η Ερυθρά Ημισέληνος με σύντομο μήνυμά της προς τους δημοσιογράφους.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωση πως εργάζεται για να καταστείλει τις βιαιότητες στην πλατεία, αλλά και «σε άλλους τομείς της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ».

Israeli riot police have injured hundreds of Palestinians after they stormed the Al Aqsa Mosque in occupied East Jerusalem.

They fired stun grenades into prayer areas and physically assaulted journalists. The Red Crescent says it’s been prevented from accessing the area. pic.twitter.com/X4xZYGLJUk

— AJ+ (@ajplus) May 10, 2021