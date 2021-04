Σοκ προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter η DW, στο οποίο φαίνεται πως ξεκίνησε η θρησκευτική γιορτή με τα 30.000 άτομα βόρεια του Ισραήλ, στη πόλη Μερόν και πως φτάσαμε στην τραγική κατάληξη με δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.

Φωτιές για ντεκόρ, χοροί και δεκάδες άντρες πιασμένοι χέρι χέρι διασκέδαζαν στο θρησκευτικό προσκύνημα των υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν.

Ήταν η μέρα του έτους που περίμεναν πως και πως για να γιορτάσουν. Για να ευχαριστήσουν τον Θεό τους.

Δυστυχώς όμως η γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία και ο παράδεισος τους σε… κόλαση.

Τα πλάνα σοκάρουν.

Διασώστες να προσπαθούν να σταματήσουν το πλήθος που σαν αφηνιασμένο ποδοπατούνταν για να σωθεί.

Άνδρες με παιδιά στην αγκαλιά έτρεχαν για να σωθούν.

Δυστυχώς αρκετοί, μέχρι στιγμής 44 στον αριθμό, δεν τα κατάφεραν. Πέθαναν από ασφυξία στην άσφαλτο, καθώς δεν κατάφεραν να κρατήσουν την ισορροπία τους.

Χιλιάδες άνθρωποι έζησαν από θαύμα, αλλά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ένας νέος με δάκρυα στα μάτια λέει στην κάμερα την κόλαση που έζησε.

«Ήμουν μέσα στο πλήθος. Είχε περίπου 60 με 70 χιλιάδες κόσμο, δεν υπήρχε καθόλου χώρος. Αρκετοί άρχισαν να πέφτουν στο έδαφος», ανέφερε.

Σοκαριστική είναι και η μαρτυρία των διασωστών, οι οποίοι ανέφεραν πως δεν έχουν ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο ποτέ στη ζωή τους.

In Israel, at least 44 people have been killed in a stampede at a religious festival, where ultra-Orthodox Jews had come together for an all-night prayer and dance celebration. pic.twitter.com/6ivY1YR6cQ

— DW News (@dwnews) April 30, 2021