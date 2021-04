Πλέον ανακοινώθηκε και επίσημα πως ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα είναι ο νέος τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου από την επόμενη σεζόν και νεαρός προπονητής μίλησε δημόσια για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, τονίζοντας ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για εκείνον.

«Η Λειψία είναι ξεχωριστός σύλλογος – ωστόσο αποχωρώ και θα το κάνω με βαριά καρδιά. Δεν ήταν μυστικό το γεγονός ότι η θέση του προπονητή στη Μπάγερν Μονάχου ήταν ελκυστική για μένα και θα ήθελα να αναλάβω αυτή τη δουλειά αν μου προέκυπτε ποτέ αυτή η ευκαιρία.

Η θέση στη Μπάγερν είναι μια μοναδική ευκαιρία για μένα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όλιβερ Μίντζλαφ (αθλητικός διευθυντής) και τα υπόλοιπα μέλη της Λειψίας που βρήκαν τη λύση και μου έδωσαν τη δυνατότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 33χρονος τεχνικός.

