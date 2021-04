Για δεύτερη φορά έδωσε μάχη με τον καρκίνο ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Ρόνι Γουντ.

Ειδικότερα και όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, ο ίδιος ενώ νόμιζε πως είχε ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα το 2018, κατά τη διάρκεια του lockdown φέτος, χρειάστηκε να το αντιμετωπίσει ξανά, καθώς αυτή τη φορά ο καρκίνος προσέβαλε κάποια κύτταρα του.

Rolling Stones guitarist Ronnie Wood given all-clear after second cancer diagnosis https://t.co/3phZ4e7R9Z

— BBC News (UK) (@BBCNews) April 26, 2021