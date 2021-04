Μετά από πολύμηνη αναμονή και καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας της ταινίας του Wes Anderson «The French Dispatch».

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η ταινία θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο του 2020, στη συνέχεια αναβλήθηκε η πρεμιέρα για τον Οκτώβριο και αργότερα επ’ αόριστον.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, όλες οι ταινίες που ήταν στο πρόγραμμα του περασμένου έτους θα κάνουν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ φέτος.

Pixar’s «Soul» and Wes Anderson’s «The French Dispatch» were chosen as part of the Cannes Film Festival’s 2020 lineup https://t.co/jpJfTUlL85 pic.twitter.com/Bf69A5bMCU

— Variety (@Variety) June 4, 2020