Η NASA και η εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ εκτόξευαν την Παρασκευή τέσσερις αστροναύτες με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αξιοποιώντας για πρώτη φορά σκάφος και πύραυλο που είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη πτήση.

Τοποθετημένη στην κορυφή πυραύλου Falcon 9 της Space X, η κάψουλα Crew Dragon έσκισε τον ουρανό πάνω από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ λίγο πριν από τα ξημερώματα τοπική ώρα, ή στις 12.49 ώρα Ελλάδας.

Λιγότερο από δέκα λεπτά μετά την πυροδότηση, το σκάφος βρισκόταν σε τροχιά κινούμενο με ταχύτητα 27.000 χιλιομέτρων ανά ώρα, ανέφερε ο σχολιαστής του NASA TV.

Το τετραμελές πλήρωμα θα φτάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) το Σάββατο έπειτα από ταξίδι 23 ωρών.

Το πρώτο στάδιο του πυραύλου Falcon 9 επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη και προσεδαφίστηκε σε μια πλωτή πλατφόρμα που περίμενε στον Ατλαντικό. Το αυτόνομο πλοίο της SpaceX φέρει την χαριτωμένη ονομασία Of Course I Still Love You («Φυσικά και σ΄ αγαπώ ακόμα»).

Τα επαναχρησιμοποιούμενα σκάφη βρίσκονται στην καρδιά της στρατηγικής που ακολουθεί η SpaceX για να μειώσει το κόστος των διαστημικών μεταφορών. Μέχρι σήμερα, όμως, επαναχρησιμοποιημένοι πύραυλοι πρώτου σταδίου είχαν χρησιμοποιηθεί μόνο για εκτοξεύσεις φορτίων.

H ϊδια κάψουλα Crew Dragon είχε χρησιμοποιηθεί και στην προηγούμενη αποστολή με πλήρωμα, τη δεύτερη που έφερε εις πέρας η SpaceX για λογαριασμό της NASA.

Το σκάφος της SpaceX επέτρεψε στις ΗΠΑ να εκτοξεύουν πληρώματα από το έδαφός τους για πρώτη φορά μετά τον παροπλισμό των διαστημικών λεωφορείων το 2011.

Στη νέα αποστολή συμμετέχουν δύο αστροναύτες της NASA, ο 53χρονος κυβερνήτης Σέιν Κίμπεραου και η 49χρονη πιλότος Μέγκαν ΜακΆρθουρ, μαζί με τον Ιάπωνα αστροναύτη Ακιχίκο Χοσίντε, 52 ετών, και τον Γάλλο Τόμας Πεσκέ, 43 ετών, μηχανικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Και οι τέσσερις προγραμματίζεται να περάσουν περίπου ένα εξάμηνο στο πολυεθνικό τροχιακό εργαστήριο του ISS, ενώ το τετραμελές πλήρωμα της προηγούμενης αποστολής θα επιστρέψει στη Γη στις 28 Απριλίου.

Η Μέγκαν ΜακΆρθουρ γράφει ιστορία καθώς είναι το δεύτερο πρόσωπο της ίδιας οικογένειας που πετά με το ίδιο σκάφος της SpaceX: είναι παντρεμένη με τον αστροναύτη της NASA Μπομπ Μπένκεν, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη αποστολή της SpaceX.