Όπως και κάθε χρόνο, ήδη έχουν ξεκινήσει τα στοιχήματα για τα φετινά Όσκαρ. Και όλα δείχνουν ότι φέτος, τα βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών θα έχουν… άρωμα γυναίκας.

I looked at some stats & The Trial of the Chicago 7 is where Dunkirk was & lost the BAFTA also. But Trial 7 is not Dunkirk…but they might wanna give Trial an award. Film Editing is driving me crazy. #BestFilmEditing #Oscars #TheTrialOfTheChicago7 #SoundOfMetal



Η καθηλωτική ερμηνεία της Φράνσις ΜακΝτόρμαντ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, όπως και το γεγονός ότι σάρωσε τόσο στα βρετανικά βραβεία BAFTA, όσο και στις Χρυσές Σφαίρες. Μάλιστα, η σκηνοθέτης της ταινίας, Κλόι Ζάο, αποτελεί το Νο.1 στην λίστα των αποδόσεων (1.07) για να λάβει το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας από την Ακαδημία.

If you’re not going with Anthony Hopkins for Best Actor then you should put it as Best Adapted Screenplay

If you have it winning Screenplay then you should go with Boseman

My point: The Father will pick up a win somewhere at the Oscars#BestActor #Oscars

— Awards Predictions (@greatcinemagods) April 20, 2021