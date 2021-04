Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα play-off της Euroleague τερματίζοντας στην 8η θέση της βαθμολογίας, και πέφτοντας πάνω στη Μπαρτσελόνα κόντρα στην οποία θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί.

Κορυφαίος παίκτης για το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ δεν είναι άλλος πέραν του Κέβιν Πάνγκος, ο οποίος πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν, τόσο στο σκοράρισμα, όσο και στις ασίστ.

Ο Καναδός γκαρντ, αποτελεί τον πολυτιμότερο παίκτη της ρωσικής ομάδας, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον 28χρονο περιφερειακό ώστε να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο συνεργασίας και να τον «δέσουν» για τα καλά.

Όπως σημειώνει ο Σέρβος δημοσιογράφος, Νεμάνια Ζόριτς, αναμένουμε σύντομα εξελίξεις επί του θέματος, με τη Ζενίτ να θέλει να κλείσει το ζήτημα το γρηγορότερο δυνατόν.

