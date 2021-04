Η Λοκομοτίβ Κουμπάν πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη VTB League, επικρατώντας με σκορ 104-94, και ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 17-6, όντας πλέον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Κορυφαίος για το σύνολο του Εβγκένι Πασούτιν ήταν ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος ο οποίος πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση, οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, που αποτελεί και έναν από τους κύριους στόχους του Γιώργου Μπαρτζώκα για την ενίσχυση της περιφέρειας, γέμισε τη στατιστική του καταγράφοντας 21 πόντους, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 ριμπάουντ, ενώ είχε και 32 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν η επίσης πρώην «ερυθρόλευκος», Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος μέτρησε 25 πόντους, ενώ από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ξεχώρισε ο Τορνίκε Σενγκέλια με 25 πόντους και 5 ασίστ.

