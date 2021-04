Εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνά ο κοροναϊός επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση πολλών επιστημόνων οι οποίοι εξαρχής υποστήριξαν ότι η πολυπόθητη ανοσία της αγέλης είναι μια αργή και σταδιακή διαδικασία.

Η αποκλιμάκωση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά τα κρούσματα στην Ελλάδα είναι επίσης αργή και στηρίζεται στην επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος και στα self test, προκειμένου να αποσυμπιεστεί η κατάσταση και να επανέλθει σε ένα στάδιο κανονικότητας η χώρα.

Παρά την υποχώρηση των ημερήσιων κρουσμάτων ο αριθμός-ρεκόρ των 819 διασωληνωμένων ασθενών που καταγράφηκε την Πέμπτη και το άλλο μαύριο ρεκόρ των 104 θανάτων προκαλούν εύλογη ανησυχία, την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανοίξει και άλλες δραστηριότητες και να επιτρέψει να περάσουμε φέτος ένα «κανονικό» Πάσχα.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν οι περισσότερες απώλειες συνανθρώπων μας για το 2021. Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ ήταν την Τρίτη, όταν είχαμε 93 νεκρούς από τ κοροναίό.

Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές ασθενών στα νοσηλευτικά ιδρύματα της επικράτειας ανέρχονται καθημερινά εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε περισσότερες από 500, σφίγγοντας απειλητικά τον κλοιό γύρω από το επιβαρυμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Την Πέμπτη 526 ασθενείς εισήχθησαν στα νοσοκομεία, όπου μέχρι και χθες νοσηλεύονταν 5.535 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 1.311 σε μονάδες (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θαλάμους αρνητικής πίεσης).

Στα νοσοκομεία της Αττικής βρίσκονταν μέχρι χθες 427 διασωληνωμένοι ασθενείς, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 302 εισαγωγές, συνεχίζοντας το σερί των 300 και πλέον εισαγωγών καθημερινά. Με τις προβλέψεις των ειδικών για έως και 900 διασωληνωμένους τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, η κατάσταση στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου δεν αναμένεται να αποσυμφορηθεί άμεσα.

Πολιορκεί την Αττική το βρετανικό στέλεχος

Η ισχυρή παρουσία της βρετανικής μετάλλαξης στην Αττική (επικράτηση σε ποσοστό 66,19%) εξηγεί εν πολλοίς την αυξημένη διασπορά που παρατηρείται στην πρωτεύουσα τους τελευταίους τρεις μήνες. Γι’αυτό, άλλωστε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) χρωματίζει τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας μαζί με αυτή της Δυτικής Μακεδονίας με «βαθύ κόκκινο» στον αναθεωρημένο χάρτη του σε αντίθεση με το «κόκκινο» της υπόλοιπης Ελλάδας. Στο λεκανοπέδιο σήμερα εντοπίστηκαν τα 1.861 από τα 3.833 συνολικά κρούσματα που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με το κέντρο της Αθήνας να επιβαρύνεται με 555 νέες λοιμώξεις.

Τα δυτικά της περιφέρειας και ο Πειραιάς συμπληρώνουν την –κλασική πλέον- τριάδα κρουσμάτων της Αττικής με 361 και 283 νέες διαγνώσεις αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα προάστια και τα νησιά κινούνται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα (260 στα ανατολικά, 201 στα βόρεια, 185 στα νότια και 16 κρούσματα στα νησιά), όπως προκύπτει από τους 64.998 διαγνωστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτούς, οι 20.814 ήταν μοριακοί, οι 44.184 rapid, ενώ χθες διενεργήθηκαν και 16.800 μαζικές Δειγματοληψίες από τον ΕΟΔΥ που ανέδειξαν 354 θετικούς στον ιό ανθρώπους (2,11%).

Ποιες άλλες περιοχές σαρώνει η βρετανική μετάλλαξη

Συνολικά στη Μακεδονία εντοπίστηκαν χθες 1.051 κρούσματα, τα περισσότερα από τα οποία στη Θεσσαλονίκη (521), το Κιλκίς (80), τις Σέρρες (73), την Πέλλα (56), την Κοζάνη (53), την Καβάλα (52) και τον Έβρο (44). Στα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας νοσηλεύονταν μέχρι χθες 227 ασθενείς, με το Μαμάτσειο της Κοζάνης, μάλιστα, να φιλοξενεί τους 67 από αυτούς.

Εξίσου ανησυχητική είναι η κατάσταση και στην Κρήτη, όπου το βρετανικό στέλεχος πιέζει με αυξημένες μεταδόσεις και νοσηλείες. Ενδεικτικά, το τελευταίο 24ωρο στο Ηράκλειο εντοπίστηκαν 68 νέες λοιμώξεις, στα Χανιά 23, στο Ρέθυμνο 19 και στο Λασίθι 10, ενώ η επικράτηση της βρετανικής μετάλλαξης στη μεγαλόνησο ανέρχεται πλέον στο 88,45%, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης.

Από τις άλλες μεγάλες περιφερειακές ενότητες, 127 κρούσματα κατέγραψε η Λάρισα, 83 η Αχαΐα, 52 η Μαγνησία, 41 η Εύβοια, 40 η Βοιωτία, 35 η Κορινθία και 34 η Καρδίτσα. Σήμερα, μάλιστα, ξεκίνησε η λειτουργία του mega εμβολιαστικού κέντρου στην Πάτρα, στο οποίο θα υπάρχουν 16 εμβολιαστικές γραμμές και καθημερινά θα διενεργούνται 900 εμβολιασμοί, ενώ σε μηνιαία βάση θα φθάνουν τους 23.500.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα από τη γονιδιωματική ανάλυση που πραγματοποίησε το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 σε 1.212 επιλεγμένα δείγματα της περιόδου 3 Φεβρουαρίου – 3 Απριλίου 2021, αναδείχθηκαν συνολικά 957 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος και 140 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση, εκ των οποίων τα 139 με το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K).

Από τα 957 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 950 αφορούσαν στη βρετανική μετάλλαξη -η οποία πλέον απαριθμεί 5.034 θετικά δείγματα – και 7 τη νοτιοαφρικανική, με την πρώτη να σημειώνει ισχυρή παρουσία σε αρκετές περιφέρειες της χώρας. Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφουν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (96,05%), Ιονίων Νήσων (86,05%), Βορείου Αιγαίου (77,78%), Πελοποννήσου (69,09%), Ηπείρου (68,83%) και Θεσσαλίας (67,86%). Συνολικά, πάντως, τα θετικά δείγματα μεταλλάξεων σε ολόκληρη τη χώρα ανέρχονται πλέον σε 5.462.

Τι θα γίνει το Πάσχα – Διαχασμένοι οι επιστήμονες

«Φωτιά» παίρνει, όσο πλησιάζουμε στη μεγάλη εβδομάδα, η συζήτηση για Πάσχα στο χωριό, αφού παρά τα πολλά κρούσματα, αλλά και την έκρηξη στους κρίσιμους δείκτες, από την κυβέρνηση συζητούν τα επόμενα βήματα της χαλάρωσης του lockdown.

Μάλιστα, από την επόμενη κιόλας εβδομάδα οι επιστήμονες της χώρας μας θα ξεκινήσουν να συζητούν το άνοιγμα των μετακινήσεων από νομό σε νομό, κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα.

Όπως και οι ίδιοι διευκρινίζουν, τότε θα είναι σε θέση να διαπιστώσουν αν το τρίτο κύμα της πανδημίας έχει σταθερή πτώση, όπως αυτή διαφαίνεται την εβδομάδα που διανύουμε.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, όσον αφορά στο σχέδιο Πάσχα στο χωριό.

Πρόκειται για εκείνους που θεωρούν ότι μόνο κακό δεν θα κάνει η μετακίνηση στην εξοχή, αφού ο κόσμος έχει φανερά πλέον κουραστεί και θα του κάνουν καλό λίγες ημέρες αποσυμπίεσης.

Βέβαια θέτουν ως προϋπόθεση τη χρήση τριών σημαντικών εργαλείων για τον ασφαλή εορτασμό.

«Υπάρχει η ασφάλεια του να είναι κάποιος εμβολιασμένος, να έχει νοσήσει και να έχει αντισώματα, ή του να κάνει τεστ πριν μετακινηθεί. Αυτά είναι τρία εργαλεία που είναι σημαντικά και μπορούν να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης, δεδομένου βέβαια ότι επιδημιολογικά μας επιτρέπεται κάτι τέτοιο» είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Παθολογίας του πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος.

«Το ζήτημα στο Πάσχα είναι να αραιώσουμε. Δεν υπάρχει τρόπος να μείνει ο καθένας στο δικό του σπίτι, χωρίς να βρεθούμε με συγγενείς, φίλους ή όποιον άλλον θέλετε» είπε χαρακτηριστικά στο MEGA ο καθηγητής πνευμονολογίας – εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Είναι προτιμότερο να βρεθούμε σε εξωτερικούς χώρους, όπου ο αέρας είναι πολύ καλύτερος, δηλαδή στους δρόμους και τις αυλές στα χωριά μας και να ψήσουμε το αρνί, παρά να είμαστε στα μέσα διαμερίσματα στις μεγάλες πόλεις και να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Εκεί η πιθανότητα μετάδοσης είναι πολύ μεγαλύτερη» συμπλήρωσε.

Στο δεύτερο στρατόπεδο είναι εκείνοι που δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται το ενδεχόμενο μαζικών μετακινήσεων από τις πόλεις προς την περιφέρεια.

«Να πάρω τα παιδιά και την οικογένεια και να πάμε στο εξοχικό μας στο χωριό τη στιγμή που αν κάποιος από εμάς κολλήσει τον κοροναϊό και χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη θα είναι ολόκληρο το σύστημα πολύ πιεσμένο. Να το κάνουμε μαζικά αυτό και να το ρισκάρουμε; Εγώ προσωπικά λέω όχι» είπε από την άλλη πλευρά ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής ΑΠΘ.

Ανοιχτούς ναούς ζητά Εκκλησία

Στην τελική ευθεία βρίσκονται και οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Ιερά Σύνοδο και την κυβέρνηση για το άνοιγμα των ναών την Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος προτρέπει τους πιστούς να εμβολιαστούν.

«Ο εμβολιασμός όλων μας, ειδικά ημών των μεγαλυτέρων σε ηλικία, δεν είναι μόνο μια πράξη ατομικής ευθύνης, αλλά και μια πράξη χριστιανικής αλληλεγγύης και αγάπης προς τον πλησίον μας» σημείωσε ο κ. Ιερώνυμος.

Η Ιερά Σύνοδος με επιστολή που απέστειλε στο υπουργείο Παιδείας προτείνει ο ανώτατος αριθμός των ατόμων εντός των μεγάλων ναών να είναι τα 100 άτομα, καθώς επίσης και να ισχύσει η αναλογία ένας πιστός ανά 15 τετραγωνικά μέτρα κλειστού χώρου. Σήμερα στους κλειστούς χώρους επιτρέπεται ένα άτομο για κάθε 20 τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα η Εκκλησία της Ελλάδας προτείνει οι κληρικοί και το προσωπικό των ναών να κάνουν τεστ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για το άνοιγμα της χώρας

Οι ημερομηνίες για την «επιστροφή στην κανονικότητα» μπορεί να μην έχουν κλειδώσει ακόμη, ωστόσο υπάρχει ένα προσχέδιο στο τραπέζι της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αυτό, malls, κέντρα αισθητικής και φροντιστήρια -μόνο όμως για τους μαθητές Λυκείου- αναμένεται να σηκώσουν ρολά στις 19 Απριλίου, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα.

To Σάββατο 24 Απριλίου ενδέχεται να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση του λιανεμπορίου και οι καταναλωτές θα μπορούν να ψωνίζουν κανονικά, δίχως click away και click in shop / click inside.

Σύμφωνα με το MEGA, η εστίαση θα ανοίξει την Τρίτη του Πάσχα 4 Μαΐου, μόνο σε εξωτερικούς χώρους, με τραπεζάκια και θα συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα προστασίας τόσο για εργαζομένους όσο και για πελάτες. Μάλιστα, πιθανολογείται να τεθεί σε ισχύ και μειωμένο ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα της εστίασης αλλά και η παραχώρηση επιπλέον εξωτερικού χώρου.

Η απόφαση για επαναλειτουργία του κλάδου που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία θα γίνει με γνώμονα και την τουριστική περίοδο, η οποία ανοίγει επισήμως στις 14 Μαΐου, γεγονός που σημαίνει ότι η εστίαση δεν μπορεί να είναι κλειστή με τουρίστες στη χώρα.

Η σχετική συνεδρίαση των ειδικών του υπουργείου Υγείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την εβδομάδα ακριβώς μετά το Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία των γυμνασίων και των δημοτικών σχολείων, πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανή ημερομηνία είναι η Δευτέρα 10 Μαΐου και στόχος του υπουργείου είναι η απρόσκοπτη λειτουργία τους έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν και από τις εισηγήσεις των ειδικών, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και την εικόνα της πανδημίας του κοροναϊού.