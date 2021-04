Τραγικό τέλος είχε ένας αρνητής του κοροναϊού στη Νορβηγία, ο οποίος πέθανε από τον φονικό ιό, μετά τη διοργάνωση δύο συγκεντρώσεων σε χώρο ιδιοκτησίας του.

Ο 60χρονος Hans Kristian Gaarder βρέθηκε θετικός στον ιό και πέθανε στις 6 Απριλίου, σε μια περιοχή περίπου 40 μίλια βόρεια του Όσλο. Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο υπέρμαχος των θεωριών συνωμοσίας είχε διοργανώσει δύο παράνομες συγκεντρώσεις σε έναν αχυρώνα και συγκεκριμένα στις 26 και 27 Μαρτίου.

Αρκετοί άνθρωποι που παραβρέθηκαν στις συγκεντρώσεις αυτές βρέθηκαν επίσης θετικοί στον κοροναϊό και κόλλησαν τον ιό σε άλλους με τους οποίους ήρθαν στη συνέχεια σε επαφή, όπως αναφέρει η Daily Mail, επικαλούμενη ΜΜΕ της χώρας.

Η εφημερίδα Hadeland μετέδωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί μετά τη συμμετοχή τους στις συγκεντρώσεις αυτές. Η αστυνομία προσπαθεί τώρα να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό των ατόμων που παραβρέθηκαν.

Οι τοπικές Αρχές πιστεύουν ότι ο Gaarder μπορεί να είχε νοσήσει αρκετές εβδομάδες πριν χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν, ανέφερε το newsinenglish.no.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός άντρα περίπου 60 ετών, τονίζοντας: «Ένας άντρας γύρω στα 60, που ζούσε στο Gran, πέθανε αφότου νόσησε με κοροναϊό. Το πρόσωπο αυτό δεν είχε κάνει τεστ για τον κοροναϊό πριν από τον θάνατό του, αλλά επιβεβαιώθηκε αργότερα ότι είχε μολυνθεί από τον ιό.

Covid-19 denier dies from coronavirus after hosting illegal gatherings in Norway https://t.co/JtGJHUAzfn

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 15, 2021