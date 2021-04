Η Δρ. Μαρία Γεωργοπούλου, Διευθύντρια της Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, και ο Ανδρέας Ζομπανάκης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιτρόπων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι ο Δρ. Peter Frankopan θα είναι ο πρώτος ομιλητής στην Ετήσια Σειρά Διαλέξεων προς τιμήν της Θάλειας Ποταμιάνου, διαλέξεις που επικεντρώνονται στην επιρροή του ελληνικού πολιτισμού.

Ο παγκοσμίου φήμης ιστορικός και βραβευμένος συγγραφέας Δρ. Frankopan

Ο Δρ. Frankopan είναι Καθηγητής Παγκόσμιας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου είναι, επίσης, Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινής Έρευνας «Σταύρος Νιάρχος». Είναι παγκοσμίου φήμης ιστορικός και βραβευμένος συγγραφέας και θα παρουσιάσει το θέμα «Παγκόσμια Ελλάδα: Μια ιστορία». Θα εξετάζει το ρόλο που διαδραμάτισαν η Ελλάδα, ο ελληνικός πολιτισμός, η λογοτεχνία και η γλώσσα κατά τη διάρκεια περισσότερων από δυόμισι χιλιετιών. Αντί να διερευνήσει τα επιμέρους αυτά ζητήματα στο οικείο και περιορισμένο πλαίσιο της Μεσογείου, θα τα εξετάσει από μια παγκόσμια προοπτική, επιτρέποντας έτσι όχι μόνο μια καλύτερη κατανόηση της παγκόσμιας ιστορίας, αλλά και της ίδιας της Ελλάδας.

Ο Δρ. Frankopan είπε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που προσκλήθηκα να κάνω την πρώτη από τις διαλέξεις «Θάλεια Ποταμιάνου». Η Αμερικανική Σχολή και η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη χαίρουν μεγάλης αναγνώρισης ανά τον κόσμο και έτσι είναι για μένα τιμή και προνόμιο. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δώσω την πρώτη ομιλία στην Αθήνα τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και, στη συνέχεια, στις ΗΠΑ την άνοιξη του 2022»

Το πρόγραμμα θα καταστεί εφικτό χάρις στη γενναιόδωρη χρηματοδότηση δεκαετούς διάρκειας του Φωκίωνα Ποταμιάνου, Επιτρόπου της Βιβλιοθήκης. Ο κος Ποταμιάνος αφιερώνει αυτή τη σειρά διαλέξεων στη μνήμη της γιαγιάς του, μιας διακεκριμένης Ελληνίδας γιατρού, ακαδημαϊκού και φιλανθρώπου. Ο κος Ποταμιάνος επεσήμανε τα εξής: «Είναι μεγάλη μου χαρά που εγκαινιάζεται η σειρά διαλέξεων «Θάλεια Ποταμιάνου» με παρουσιάσεις στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ από τον Δρ. Frankopan. Το έργο του, που τοποθετεί το ρόλο της Ελλάδας στο χώρο του πολιτισμού σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, βρίσκεται στο επίκεντρο του σκοπού των διαλέξεων αυτών και σχετίζεται ιδιαίτερα με τη σύγχρονη Ελλάδα που συνδέεται, για μία ακόμη φορά, με το σύγχρονο Δρόμο του Μεταξιού».

Η Δρ. Γεωργόπουλου δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που για την πρώτη από τις διαλέξεις μας «Θάλεια Ποταμιάνου» η τολμηρή σκέψη του Δρ. Frankopan θα εξερευνήσει ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα: την ιστορία της Ελλάδας από μια παγκόσμια προοπτική».

Ο κος Ζομπανάκης, με τη σειρά του, είπε: «Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης ξεκινά, καθώς συνεχίζουμε -με γοργούς ρυθμούς- να επεκτείνουμε το πρόγραμμα μας διαλέξεων, εκθέσεων και διαδικτυακών σεμιναρίων πέρα από τα σύνορα της Αθήνας. Ο Δρ. Frankopan είναι ο πιο ταιριαστός για να εγκαινιάσει τη νέα ετήσια σειρά διαλέξεων προς τιμήν της Θάλειας Ποταμιάνου».

Η ζωή και η καριέρα

View this post on Instagram A post shared by peter frankopan (@peterfrankopan)

Τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του Peter Frankopan σχετίζονται με την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ανατολικής Μεσογείου, της Ρωσίας, της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της Κίνας. Το βιβλίο του The First Crusade: The Call from the East (Η Α΄ Σταυροφορία: Το Κάλεσμα από την Ανατολή) εξετάζει τις Σταυροφορίες όχι από την οπτική της λατινικής Δύσης, αλλά της Κωνσταντινούπολης και του Βυζαντίου. Το TLS χαρακτήρισε το βιβλίο αυτό «ως τη σημαντικότερη συνεισφορά στην επανεξέταση της προέλευσης και της πορείας της Α΄ Σταυροφορίας για μια ολόκληρη γενιά». Στη συνέχεια, ο Peter Frankopan μετέφρασε την Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής (Penguin Classics, 2009), έργο που αποτελεί πιθανότατα τη διασημότερη βυζαντινή ιστορία.

Το βιβλίο του The Silk Roads: A New History of the World (Οι Δρόμοι του Μεταξιού: Μία Νέα Ιστορία του Κόσμου) χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικό» από τους Sunday Times και “όχι μόνο ως το σημαντικότερο βιβλίο ιστορίας εδώ και χρόνια, αλλά ως το σημαντικότερο εδώ και δεκαετίες» από την Berliner Zeitung. Ως ευπώλητο των New York Times, έχει κατακτήσει τα charts που αφορούν σε βιβλία ιστορίας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ινδίας και της Κίνας. Του απονεμήθηκε ο τίτλος ‘Βιβλίο Ιστορίας της Χρονιάς’ από το Daily Telegraph και θεωρήθηκε ως ένα από τα καλύτερα βιβλία της δεκαετίας 2010–2019 από τους Sunday Times.

View this post on Instagram A post shared by peter frankopan (@peterfrankopan)

Το πρόσφατο βιβλίο του The New Silk Roads: The Present and Future of the World, (Οι Νέοι Δρόμοι του Μεταξιού: Το Παρόν και το Μέλλον του Κόσμου) είναι μια «αριστοτεχνική χαρτογράφηση μιας νέας παγκόσμιας τάξης» (Evening Standard). Το 2019 απονεμήθηκε στον Δρ. Frankopan το Βραβείο Carical για τις Κοινωνικές Επιστήμες στην Ιταλία, ενώ την ίδια χρονιά κέρδισε το διεθνούς κύρους βραβείο Calliope στη Γερμανία.

Ο Δρ. Frankopan εργάζεται ως σύμβουλος κυβερνήσεων και διαφόρων οργανισμών σε θέματα που αφορούν στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των UNIDO, UNESCO, της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Γράφει τακτικά στον τοπικό και διεθνή τύπο για την ιστορία και τη σημασία της για την κατανόηση του κόσμου γύρω μας.

View this post on Instagram A post shared by peter frankopan (@peterfrankopan)

Το 2019, το περιοδικό Prospect τον ανακήρυξε έναν «από τους 50 κορυφαίους στοχαστές στον κόσμο». Είναι μέλος της Βασιλικής Ιστορικής Εταιρείας, της Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας, της Βασιλικής Ασιατικής Εταιρείας, της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας, του Βασιλικού Ανθρωπολογικού Ινστιτούτου και της Βασιλικής Εταιρείας των Τεχνών. Είναι Πρόεδρος της Βασιλικής Εταιρείας Ασιατικών Υποθέσεων από το 2020.

Λίγα Λόγια για την Ετήσια Σειρά Διαλέξεων «Θάλεια Ποταμιάνου»

H Ετήσια Σειρά Διαλέξεων προς τιμήν της Θάλειας Ποταμιάνου, με κεντρικό άξονα την επιρροή που ασκεί ο ελληνικός πολιτισμός, καθιερώθηκε τον Ιούνιο του 2020 και επιδιώκει να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον που θα προσελκύσει τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και το ευρύτερο κοινό στους κόλπους της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

Κάθε χρόνο θα επιλέγεται ένας διακεκριμένος, παγκοσμίου φήμης ερευνητής, προκειμένου να διεξάγει έρευνα και να αναπτύσσει προγράμματα πάνω σε κάποιο θέμα σχετικό με τις συλλογές της Γενναδείου. Η έρευνα θα κορυφώνεται με την πραγματοποίηση, τουλάχιστον, τριών ετήσιων δημόσιων διαλέξεων. Αυτές θα λαμβάνουν χώρα στο αμφιθέατρο της Αμερικανικής Σχολής Cotsen Hall στην Αθήνα και στις ΗΠΑ, σε ημερομηνίες και τοποθεσίες που θα ανακοινώνονται σε εύλογο χρόνο. Οι ομιλίες αυτές θα συνοδεύονται από δημοσιεύσεις, podcasts και άλλο επικοινωνιακό υλικό με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η διάδοσή τους.