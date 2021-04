Την πρόκριση της στα ημιτελικά του Champions League πανηγυρίζει από χθες το βράδυ η Τσέλσι, καθώς οι «μπλε» πήραν το εισιτήριο για τους τέσσερις του θεσμού, επικρατώντας της Πόρτο με συνολικό σκορ 2-1.

Οι «μπλε» προκρίθηκαν στα ημιτελικά του θεσμού για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, με τον Τόμας Τούχελ να οδηγεί την ομάδα του σε μία σπουδαία επιτυχία, έχοντας αναλάβει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας μόλις 2,5 μήνες πριν.

Με την πρόκριση της, η Τσέλσι κατάφερε να γράψει και ένα μοναδικό ρεκόρ, καθώς οι Λονδρέζοι έγιναν η αγγλική ομάδα με τις περισσότερες παρουσίες στα ημιτελικά του Champions League, φτάνοντας τις 8, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μένει πίσω με 7…

Most semi-final appearances by English teams in the Champions League era:

◉ Chelsea (8)

◎ Man Utd (7)

◎ Liverpool (5)

◎ Arsenal (2)

◎ Man City (1)

◎ Spurs (1)

◎ Leeds (1)

Blue is the colour. #UCL pic.twitter.com/xT3oSMcGw3

— Squawka Football (@Squawka) April 13, 2021