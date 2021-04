Η καλλιτεχνική συλλογή MITNFT δημοσίευσε μια σειρά έργων τέχνης NFT περιορισμένης έκδοσης με τις πιο αναγνωρίσιμες και δελεαστικές φιγούρες στον κόσμο. Στο πρώτο επεισόδιο πρωταγωνιστεί η Κέιτ Μος και περιλαμβάνει τα έργα «Drive with Kate», «Walk with Kate» και «Sleep with Kate».

Το τρίπτυχο αιχμαλωτίζει το σούπερ μοντέλο που οδηγεί, περπατά και κοιμάται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MITNFT (@mitnft)

«Η τέχνη για μένα πάντα είχε να κάνει με την πραγματικότητα και την κάθε στιγμή», λέει η Μος. «Ο χρόνος είναι ένα πράγμα που είναι ποτέ αρκετός και δεν περιμένει κανέναν, με ενθουσιάζει το ποιος και πως διεκδικεί ο καθένας την δική του στιγμή» .

Κάθε μοναδικό έργο θα πωλείται ως περιορισμένη έκδοση, επικυρωμένο από ένα ηχητικό πιστοποιητικό που έχει ηχογραφήσει η ίδια η Μος. Οι αγοραστές των βίντεο θα «αναγνωριστούν» επίσης με μια ειδική ανάρτηση στο @KateMossAgency που θα ανακοινώνει τις νέες τους αγορές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MITNFT (@mitnft)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MITNFT (@mitnft)

Ένα μέρος των εσόδων από το κέρδος της δημοπρασίας της επόμενης Τρίτης θα ωφελήσει επίσης το Gurl’s Talk της Adwoa Aboah – ένα έργο που παρέχει πόρους και υποστήριξη σε γυναίκες και κορίτσια για να συζητήσουν θέματα που της επηρεάζουν.