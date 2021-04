Live in Style

Η αληθινή ιστορία των sneakers σε μια νέα έκθεση

Από τις 18 Μαΐου έως τις 24 Οκτωβρίου, το Design Museum του Λονδίνου φιλοξενεί μεγάλη έκθεση με τίτλο «Sneakers Unboxed: From Studio to the Street», στην οποία αποκαλύπτει την αληθινή ιστορία του αθλητικού παπουτσιού