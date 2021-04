Η κοπέλα του Τζορτζ Φλόιντ χαμογέλασε δακρύζοντας, καθώς αφηγήθηκε στους ενόρκους πώς οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν εκείνος προσφέρθηκε να προσευχηθεί μαζί της, λιγότερο από τρία χρόνια πριν τη θανατηφόρα σύλληψή του και περιέγραψε πώς και οι δύο πάλευαν με τον εθισμό τους στα οπιοειδή.

Η Κόρτνεϊ Ρος ήταν το πρώτο άτομο που γνώριζε προσωπικά τον Φλόιντ και κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν, του λευκού αστυνομικού που γονάτισε επί σχεδόν εννέα λεπτά στον λαιμό του 46χρονου Φλόιντ, στις 25 Μαΐου 2020 στη Μινεάπολη.

«Είναι μια κλασική ιστορία για το πόσοι άνθρωποι εθίζονται στα οπιοειδή» είπε στους ενόρκους η Ρος, που φορούσε μια καρφίτσα σε σχήμα καρδιάς στο μαύρο σακάκι της. «Και οι δύο υποφέραμε από χρόνιους πόνους: ο δικός μου ήταν στο λαιμό, ο δικός του στην πλάτη».

Ο Σόβιν δήλωσε αθώος στις κατηγορίες φόνου τρίτου βαθμού και ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Οι δικηγόροι του ισχυρίζοντας ότι ο θάνατος του Φλόιντ, που έχει κριθεί ως ανθρωποκτονία στα χέρια της αστυνομίας, επί της ουσίας οφειλόταν σε υπερβολική δόση από τη φαιντανύλη που βρισκόταν στο αίμα του.

