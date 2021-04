Τον Μπάντρι Κβαρατσκέλια πιθανόν οι περισσότεροι από εσάς δεν τον γνωρίζετε. Παλαίμαχος Γεωργιανός ποδοσφαιριστής, καλό όνομα στη χώρα του, με καριέρα στο Αζερμπαϊτζάν όπου κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, ανακηρύχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα και οι Αζέροι τιμής ένεκεν του έδωσαν την υπηκοότητα.

Τι σχέση έχει ο Μπάντρι Κβαρατσκέλια με ετούτο εδώ το κείμενο; Είναι ο μπαμπάς του Χβίτσα Κβαρατσκέλια. Και ποιος είναι ο Χβίτσα Κβαρατσκέλια; Ο άνθρωπος που χθες το βράδυ στην Τούμπα μας έκανε να τρίβουμε τα μάτια μας. Το νούμερο 18 της Γεωργίας. Ποιο εύκολο να πεις/γράψεις «το νούμερο 18» παρά Κβαρατσκέλια… Ο παίκτης που ο Σανιόλ του έδωσε εντολή να παίρνει την μπάλα στα αριστερά και να απομονώνει τον εκάστοτε αντίπαλό του. Αυτός που περνούσε όλη την άμυνα της Εθνικής ομάδας όπως και όποτε ήθελε. Και που… χάζεψε τον Χάρη Μαυρία στη φάση της ισοφάρισης των Γεωργιανών.

Είναι ο ίδιος που τρεις μέρες νωρίτερα είχε σημειώσει το γκολ της Γεωργίας απέναντι στην Ισπανία. Είναι το… next big thing όχι μονάχα στη χώρα του. Αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ταλέντο του ξεπερνά τα στενά όρια της Γεωργίας. Άλλωστε εδώ και κοντά δύο χρόνια έχει φύγει απ’ αυτή, έχει εγκατασταθεί στη Ρωσία και με τη φανέλα της Ρούμπιν Καζάν… βγάζει μάτια.

Ο καλύτερος ντριπλέρ στο ρωσικό πρωτάθλημα. Μόλις στα 20 του χρόνια. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε ένα άλλο επίτευγμα: βάσει στατιστικής, ο Λιονέλ Μέσι μετράει φέτος 4,3 επιτυχημένες ντρίπλες ανά παιχνίδι. Πρώτος σε όλη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη κατηγορία. Δεύτερος με οριακή διαφορά, ο Ανταμά Τραορέ της Γουλβς. Και τρίτος; Καλά το καταλάβατε. Το νούμερο 18 της Γεωργίας. Ο υπέροχος Χβίτσα Κβαρατσκέλια, που ντριπλάρει 3,7 φορές ανά παιχνίδι.

Πάρτε μια γεύση

Όλα αυτά με τη φανέλα της Ρούμπιν Καζάν με την οποία φέτος μετράει 20 συμμετοχές, τρία γκολ και οχτώ (!) ασίστ. Με τη φανέλα της Εθνικής Γεωργίας στα πέντε τελευταία παιχνίδια που αγωνίστηκε, εξαιρουμένου του χθεσινού με την Ελλάδα, είχε 25 επιτυχημένες ντρίπλες. Αριθμός που ανέβηκε ακόμα περισσότερο χθες βράδυ, ιδιαίτερα αν θυμηθούμε πως μονάχα σε μια φάση – στο σλάλομ του πρώτου ημιχρόνου που πήγε παράλληλα με την εστία – πέρασε 4-5 Έλληνες πριν τον σταματήσει ο Τζαβέλας.

Στα μπλοκάκια των Μπάγερν, Άγιαξ και της μισής Ισπανίας

Έκλεισε τα 20 του χρόνια τον περασμένο Φλεβάρη. Το όνομά του, όμως, το γνώριζαν οι μεγαλύτεροι σκάουτερς των ευρωπαϊκών γηπέδων από τα 17 του. Τότε που με την Under 17 της Γεωργίας είχε σπάσει τα ταμεία. Είχε σκοράρει 15 γκολ σε 20 συμμετοχές. Τότε ήταν που άρχισαν τα πρώτα δημοσιεύματα. Στη Γερμανία (Μπάγερν), στην Ολλανδία (Άγιαξ), στην Ουκρανία (Σαχτάρ) και στη… μισή Ισπανία.

Εκείνος αποφάσισε να πάει βήμα – βήμα. Επιλέγοντας το επόμενο να είναι η Ρωσία και η Λοκομοτίβ Μόσχας. Τρέλανε κόσμο. Και όταν έφυγε; Ο προπονητής του στη Λοκομοτίβ παραλίγο να βάλει τα κλάματα που τον έχανε. Τον έκανε ακόμα… χειρότερα όταν σκόραρε εναντίον της πρώην ομάδας του στο ντεμπούτο του στη Ρούμπιν Καζάν.

Αναδείχτηκε καλύτερος νέος παίκτης του ρωσικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2019/20, αναδείχτηκε κορυφαίος Γεωργιανός ποδοσφαιριστής του 2020 και έκανε τον Λουίς Ενρίκε να… υποκλιθεί στο ποδοσφαιρικό του μεγαλείο πριν από μερικές μέρες, όταν η Εθνική Ισπανίας τον είδε να σκοράρει εναντίον της.

«Ήταν ο καλύτερος παίκτης τους, έπαιξε σε πολύ υψηλό επίπεδο παρά το γεγονός πως είναι μόλις 20 ετών, έδειξε τι είναι ικανός να πετύχει αν συνεχίσει να βελτιώνεται και θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση…», ήταν το σχόλιο του ομοσπονδιακού προπονητή της Ισπανίας. Πως να μην ασχολούνται μαζί του στην Ιβηρική.

Τον αναζητούσε όλη η Ισπανία

Μετά απ’ αυτό το παιχνίδι, το γκολ που σημείωσε και τις κουβέντες του Λουίς Ενρίκε για εκείνον, οι Ισπανοί… παλάβωσαν. Μέσα σε ελάχιστες ώρες το όνομά του έγινε η πρώτη αναζήτηση στο transfermarkt της Ισπανίας. Όλοι αναζητούσαν στοιχεία για τον 20χρονο… εραστή της ντρίπλας. Για το παιδί που έχει βαλθεί να τρελάνει όλη την Ευρώπη.

After his brilliant game against Spain, Khvicha Kvaratskhelia is the 2nd most watched player of the last 24h on the @Transfermarkt website 🇬🇪 pic.twitter.com/lz5WGQPxSc

— Driblab (@driblab) March 29, 2021