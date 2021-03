Το «Ξημερώνει», σε μουσική του σπουδαίου Αντώνη Βαρδή, στίχους της ίδιας και παραγωγή, ενορχήστρωση των ONIRAMA, κυκλοφορεί επίσημα στο official YouTube artist channel της Χάρις Αλεξίου, καθώς και σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI / Universal.

Η Χάρις αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την ιδέα του συγκροτήματος και βρέθηκαν μαζί στο studio για την επιμέλεια της νέας εκτέλεσης, όπου οι ONIRAMA, ένωσαν τη φωνή τους με την πρωτότυπη συγκινητική ερμηνεία της.

Η δημιουργική διαδικασία αποτυπώνεται με στοιχεία κινηματογραφικού χαρακτήρα στο music video του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μαρινόπουλου και παραγωγή της Marni Films.

Το νέο single αποτελεί προπομπό του επικείμενου επετειακού δίσκου των ONIRAMA, ο οποίος περιλαμβάνει συμπράξεις με αγαπημένους καλλιτέχνες, ορίζοντας μια νέα εποχή για το συγκρότημα, με περίσσιο ρομαντισμό, φαντασία και ανεξάντλητη ενέργεια, εμπνεόμενοι από το δυναμικό παρελθόν, το ονειρικό παρόν και όραμα για το μέλλον.

Credits

Μουσική: Αντώνης Βαρδής

Στίχοι: Χάρις Αλεξίου

Ενορχήστρωση: ONIRAMA

Επιμέλεια παραγωγής: Θοδωρής Μαραντίνης

Παραγωγή: Χρήστος Τρεσίντσης & Alex Simon Papaconstantinou

Φωνητικά: Χάρις Αλεξίου

Φωνητικά, ακουστικές κιθάρες: Θοδωρής Μαραντίνης

Ντραμς: Δημήτρης Κοκονίδης

Κιθάρες: Γιώργος Κοκονίδης

Πιάνο – Πλήκτρα: Χρήστος Τρεσίντσης

Μπάσο, τζουράς, μπαγλαμάς: Alex Simon Papaconstantinou

Mixed by Alex Simon Papaconstantinou @ The Lounge Recordings

Mastered by Paul Stefanidis @ Viking Lounge Mastering, Sydney

Credits Μusic videο

Παραγωγή: Marni Films

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαρινόπουλος

Δ/νση Φωτογραφίας: Χριστίνα Μουμούρη

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μαρία Καλαμαρά

Μοντάζ: Θέμης Κατσιμίχας

Οργάνωση Παραγωγής: Μίνα Ντρέκη

Δ/νση Παραγωγής: Μαριλένα Ευθυμίου

Συντονισμός Παραγωγής: Ηρώ Αηδόνη

Βοηθός Παραγωγής: Χρήστος Τσάκωνας

Βοηθοί Κάμερα: Αίγλη Δράκου, Αιμιλία- Μέη Βρότσου

Special Thanks: Αλεξάνδρα Μυτά, Θεοδώρα Βαλεντή, Φωτεινή Δροσάτου