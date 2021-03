Κάποιες φορές, χρειάζεσαι κάτι γλυκό, αλλά όχι λιγωτικό, κάτι που δεν χρειάζεται να μπεις σε ζαχαροπλαστείο για να βρεις, κάτι που μπορείς να συνδυάσεις άψογα με τον πρωινό ή απογευματινό καφέ σου.

«Αυτό το κάτι» που θέλεις, βρίσκεται στην καρδιά των Εξαρχείων, στην θρυλική οδό Θεμιστοκλέους και, σε εποχές προ καραντίνας, το βλέπεις, θες δεν θες, από τα κατάμεστα τραπεζάκια στο εξωτερικό του μέρος. Κατάμεστα από φοιτητές, Εξαρχειώτισσες, περαστικούς, χίπστερ και βίντατζ κουκλάκια ζωγραφιστά, δικηγόρους και ποδηλάτισσες Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Πίσω από το I Cake You βρίσκονται δύο αδέλφια, ο Αποστόλης και ο Πέτρος. Ο πρώτος λοιπόν έχει αναλάβει να ζυμώνει αποβραδίς και να φουρνίζει καθημερινά τα cookies που γίνονται ανάρπαστα, ο δεύτερος ως μάγειρας έχει αναλάβει τις εξίσου άψογες αλμυρές γεύσεις, στις οποίες προσωπικά, έχω τεράστια αδυναμία.

Το μαγαζί αναδίδει μια ευχάριστη ναϊντίλα, ό, τι πρέπει για τους millenials που αποτελούμε το βασικό, πληθωρικό κοινό του μαγαζιού. Καμιά φορά, περνάμε μόνο και μόνο για να πάρουμε στο χέρι τον -θεσπέσιο, Kudu- καφέ μας, προσπαθώντας να αποσύρουμε το βλέμμα από τα καλούδια που φωνάζουν «φάε με» με τσιριχτή φωνούλα μες στο κεφάλι μας-ναι, κάποιες προσπαθούμε να κάνουμε διατροφή.

Ποιον όμως έβλαψε ποτέ ένα αθώο, ροζουλί red velvet cookie; Καμιά και κανέναν. Ιδίως αν μιλάμε για το red velvet του I Cake You, που βρίσκω, μετά από επίπονη διαδικασία γευσιγνωσίας μπισκότων σε Ελλάδα-Αμερική-Ευρώπη το καλύτερο του είδους του. Μοιάζει με κέικ, είναι μυρωδάτο και αφράτο, είναι όμορφο στην όψη και έχει μικρούς κρατήρες τυριού-κρέμας που σκάνε γενναιόδωρα στον ουρανίσκο.

Ο κατάλογος με τα καλούδια του μαγαζιού είναι ενδεικτικός. Εκτός από τα μπισκότα και τις θεϊκές εκδοχές της κις λορέν, το δίδυμο του I Cake You βαριέται γρήγορα και γι’ αυτό ετοιμάζει κάθε μέρα άλλες συνταγές.

«Πολύ λίγα βγαίνουν καθημερινά ίδια. Κι αυτό γιατί υποστηρίζουμε τον υπότιτλο μας Home at first bite! Τι σημαίνει αυτό; Αν ερχόσουν σπίτι μας δεν θα σε κερνάγαμε συνέχεια το ίδιο γλυκό!», λέει ο Αποστόλης.

Κάποια από τα μόνιμα γλυκά είναι: cookies (2,00€), American cheesecake με αλατισμένη καραμέλα (4,50€), Cinnamon Rolls (3,50€), 3ple Choco brownie (3,50€), Blondies με Nutella & Toblerone (3,80€), Brownie-Cheesecake (4,50€).

Γιατί όμως ονόμασαν το μαγαζί έτσι; Την περίοδο που ο Αποστόλης έμενε στο Λονδίνο είχε αδυναμία στα μπισκότα του Ben’s Cookies. Προσπάθησε πολλές φορές να πλησιάσει τη γεύση τους φτιάχνοντάς τα στο σπίτι αλλά δεν τα κατάφερε, όπως λέει. Έτσι, ύστερα από πολλούς πειραματισμούς κατέληξε σε μια δική του «μυστική» συνταγή που είναι βασισμένη σε μια συνταγή για κέικ, εξ ης και το… I Cake You!

To κατάστημα διαθέτει και ένα μικρό American mini corner shop με πράγματα που δεν βρίσκεις εύκολα στην Ελλάδα , όπως Kit Kit Mocha, Kit Kat Chunky peanutbutter, pop tarts, reese’s δημητριακά, Oreos δημητριακά, αλείμματα πραλίνας όπως Lotus Biscoff, Maltesers, Twix, Bounty, Mars, Milka (όλα σε γυάλινα βαζάκια)! Τέλειες ιδέες για δώρο ή για προμήθειες για το σπίτι, πάντα χρειαζούμενες τις δύσκολες ώρες.

Μέχρι να ανοίξουν και πάλι τα μαγαζιά και το I Cake You να βγάλει έξω τα τραπεζάκια του, μπορείτε να παραγγείλετε τα καλούδια που σας ενδιαφέρουν στο σπίτι ή στο γραφείο. Ή να πάρετε την επιλογή του take away, μιας που ανοίγει σχετικά κι ο καιρός…

Ισχυρή σύσταση: τα galettes με μπρόκολο κοτόπουλο και παρμεζάνα ή με τυρί κρέμα και μανιτάρια ή με αυγά και μπέικον ή με τυρί κρέμα και μπέικον δεν χρειάζονται πολλή σκέψη πριν την πρώτη μπουκιά. Πεντανόστιμα.

Σχεδόν όσο και τα χαμόγελα των παιδιών που εργάζονται στο μαγαζί. Το καλωσόρισμά τους πάντα αυθεντικό και ζεστό, λόγος να πηγαίνουμε και να ξαναπηγαίνουμε από το I Cake You…

Info:

I Cake You, Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα

Τηλ: 211409 1999