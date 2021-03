Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 στο ντέρμπι της πρεμιέρας των πλέι οφ κόντρα στην ΑΕΚ με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να απολογείται δημόσια στον Σβέριρ Ίνγκασον μία μέρα μετά.

Ο λόγος; Ο Ισλανδός ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ στον Ζίβκοβιτς με κεφαλιά για το 1-0 αλλά στο βίντεο που ανάρτησε η ΠΑΕ με το γκολ, πίστωσε την ασίστ στον Ομάρ Ελ Καντουρί.

Μ ένα χιουμοριστικό ποστ απολογήθηκε για την… γκάφα της γράφοντας χαρακτηριστικά: «True story! Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις επιθετικές ικανότητες του Iceman. Απολογούμαστε Ίνγκι».

True story! We cannot keep up with #TheIceman attacking skills! Apologies Ingi https://t.co/lsU2EFqprn

— PAOK FC (@PAOK_FC) March 22, 2021