Το Βατικανό είπε τη Δευτέρα ότι οι ιερείς δεν μπορούν να ευλογούν τους ομοφυλοφιλικούς ενώσεις και ότι τέτοιες ευλογίες δεν είναι έγκυρες, σε μια απόφαση που απογοήτευσε πολύ τους ομοφυλόφιλους Καθολικούς που ήλπιζαν ότι η Εκκλησία τους έγινε πιο φιλόξενη υπό τον Πάπα Φραγκίσκο.

Σε ορισμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία, οι ενορίες και οι υπουργοί έχουν αρχίσει να ευλογούν τις ομοφυλοφιλικές ενώσεις αντί του γάμου και υπήρξαν εκκλήσεις για επισκόπους να τις θεσμοθετήσουν de facto.

Όμως οι συντηρητικοί στην Εκκλησία των 1,3 δισεκατομμυρίων μελών εξέφρασαν ανησυχία για αυτές τις πρακτικές, ιδίως εκείνες στη Γερμανία όπου τουλάχιστον δύο επίσκοποι, συμπεριλαμβανομένου του Καρδινάλιου Reinhard Marx του Μονάχου, ενός από τους κορυφαίους συμβούλους του Πάπα, έχουν δείξει υποστήριξη για κάποιο είδος «ποιμαντικής» ευλογίας.

Σε απάντηση σε επίσημες ερωτήσεις από διάφορες επισκοπές σχετικά με το εάν επιτρέπεται η πρακτική, το δογματικό γραφείο του Βατικανού, το Συγκρότημα για το Δόγμα της Πίστης (CDF), εξέδωσε την απόφαση: «Αρνητικό».

Ο Πάπας Φραγκίσκος ενέκρινε την απάντηση, είπε το CDF, προσθέτοντας ότι «δεν προοριζόταν να είναι μια μορφή άδικης διάκρισης, αλλά μάλλον μια υπενθύμιση της αλήθειας της λειτουργικής τελετής» του μυστηρίου του γάμου και της ευλογίας που συνδέεται με αυτόν.

Ο Francis DeBernardo, εκτελεστικός διευθυντής της ομοφυλοφιλικής καθολικής ομάδας New Ways Ministry, δήλωσε: «Δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά εξακολουθεί να είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι το Βατικανό απάντησε -όχι-».

Η Marianne Duddy-Burke, εκτελεστική διευθύντρια της DignityUSA, η οποία υποστηρίζει επίσης ομοφυλόφιλους στην Εκκλησία, δήλωσε ότι η άρνηση «θα επιδεινώσει τον πόνο και τον θυμό των LGBTQI Καθολικών και των οικογενειών μας» και θα πλήξει «ζευγάρια που ζουν βαθιά αγάπη και αφοσιωμένες σχέσεις».

Από τη στιγμή που ήταν αρχιεπίσκοπος στην πατρίδα του, την Αργεντινή, ο Πάπας Φραγκίσκος υποστήριξε το δικαίωμα των ομοφυλόφιλων ζευγαριών να έχουν αστική νομική προστασία, αλλά πάντα αντιτασσόταν στον γάμο των ομοφυλοφίλων.

Είχε επίσης συναντήσεις με ομοφυλόφιλα ζευγάρια και το 2013 είπε τη γνωστή φράση «Ποιος είμαι να κρίνω» σχετικά με τους ομοφυλόφιλους που προσπαθούν να ζήσουν σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία διδάσκει ότι το να είσαι ομοφυλόφιλος δεν είναι εγγενώς αμαρτωλό, αλλά απαγορεύει τη σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ του ίδιου φύλου.

Ο επικεφαλής της διάσκεψης των Γερμανών επισκόπων, George Baetzing, δήλωσε ότι η Εκκλησία εκεί είχε προβληματιστεί «για την κατάσταση ζωής των ανθρώπων σήμερα» σε αυτό που αποκαλούσε «επιτυχημένες σχέσεις» και ότι η απόφαση του Βατικανού θα είναι μέρος μελλοντικών συζητήσεων. «Δεn υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις», είπε σε δήλωση.

