Η Ριάνα δεν σταματάει πουθενά. Την αδικείται;

Με βάση τα νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν πρόσφατα, φαίνεται ότι η «Bad Gal Rih» σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το Fenty Hair, μια σειρά προϊόντων και εργαλείων περιποίησης μαλλιών.

Όπως αποκαλύφθηκε η ίδια κατέθεσε τα χαρτιά της στις 3 Μαρτίου για το επόμενο brand που ετοιμάζει, το Fenty Hair το οποίο θα περιέχει τα πάντα, από προϊόντα styling μέχρι βαφές μαλλιών ή ακόμη και glitter για τα μαλλιά. Φυσικά, οι fan της όταν έμαθαν το νέο ενθουσιάστηκαν και έσπευσαν να μοιραστούν τον ενθουσιασμό τους αυτόν μέσω του twitter, κάποιοι από αυτούς μάλιστα, έχοντας έντονη χιουμοριστική διάθεση.

«Ανυπομονώ να είμαι στο σπίτι μου και να περιβάλλομαι από Fenty έπιπλα, να φοράω προϊόντα Fenty στο πρόσωπό μου ενώ φοράω SavageXFenty εσώρουχά μου, να κάνω τα μαλλιά με Fenty Hair στις FentyXPuma φόρμες μου ενώ ακούω το απόλυτο τίποτα!» έγραψε κάποιος ενώ κάποιος άλλος συμπλήρωσε: «Εγώ ενώ βάζω στα μαλλιά μου προϊόντα Fenty Hair ενώ κανένα άλμπουμ δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη!».

Rihanna’s company Roraj Trade LLC has filed a new trademark application titled «Fenty Hair» intended to cover the categories of: hair care preparations, dandruff shampoo, hair waving preparations and more. 🚨 pic.twitter.com/CPSGgd134v

— Rihanna News (@TeamOfRihanna) March 10, 2021