Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί δεδομένα το θέμα των ημερών ή για να είμαστε πιο ακριβείς το θέμα των… ετών, των «λίγων» που πέρασαν και κυρίως αυτών που θα έρθουν, διεκδικώντας τον ρόλο του νέου «mainstream». Εξ ου και οι παραδοσιακοί κατασκευαστές των αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτροκίνηση επιχειρούν στην πλειονότητά τους να μην ξενίσουν παραπάνω από όσο πρέπει τους δυνητικούς αγοραστές των νέων τους ηλεκτρικών προϊόντων.

Όπως όμως θα έλεγαν και στο Los Angeles, από όπου και προέρχεται το παρόν φουτουριστικό pickup… once in a while, μια εταιρεία επενδύει στη διαφορετικότητα, ευελπιστώντας να προσελκύσει το ενδιαφέρον με περισσότερο θράσος από ότι συνήθως. Αν και η πρώτη διδάξασα στο συγκεκριμένο είδος θράσους όσο και αμαξώματος ήταν η Tesla με το Cybertrack, η νεοφυής Canoo δείχνει να σηκώνει το γάντι με την αποκάλυψη του αμιγώς ηλεκτροκίνητου pickup με το ίδιο όνομα.

Η εταιρεία έχει ήδη παρουσιάσει δύο ακόμα ανάλογης αισθητικής μοντέλα με την μορφή ενός επιβατικού minivan και ενός ανοιχτού van, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση της αγαπημένης κατηγορίας των Αμερικανών δείχνει να έχει απογειώσει το concept.

Ξεκινώντας από τα πιο εντυπωσιακά του στοιχεία, το Canoo διαθέτει αυξομειούμενο χώρο φόρτωσης ο οποίος πτύσσεται και εκτείνεται προσφέροντας ωφέλιμο μήκος από 1,8 έως 2,4 μέτρα. Η αμερικανική εταιρεία δεν έχει παραλείψει να τοποθετήσει διπλά φωτιστικά σώματα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ορατότητας που δυνητικά θα δημιουργούσε το άνοιγμα της πίσω θύρας.

Πλην του αυξομειούμενου μήκους, ο χώρος φόρτωσης διαθέτει διάφορα διαχωριστικά προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκράτηση διαφορετικών αντικειμένων καθώς και πτυσσόμενες επιφάνειες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν είτε ως πάγκοι εργασίες είτε ως καθίσματα.

Επιπλέον ένα πλευρικό σκαλοπάτι σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την φόρτωση αντικειμένων. Κάτω από το σκαλοπάτι παρεπιδημεί ένας ειδικά σχεδιασμένο χώρος για να φιλοξενεί ένα μικρό ψυγείο, είδη πρώτων βοηθειών, laptop και άλλα μικροαντικείμενα που πρέπει να παραμείνουν ασφαλή ή και μακριά από τις ακτίνες του ήλιου.

Στο μπροστινό τμήμα, το Canoo διαθέτει ένα ακόμα αναδιπλούμενο τραπεζάκι με πτυσσόμενα άκρα και ειδικές θήκες για τοποθέτηση εργαλείων.

Στα extra συγκαταλέγονται επίσης ράγες οροφής, ακόμα και ένα κουβούκλιο με φωτοβολταϊκά που χρησιμεύει ως σκηνή και τοποθετείται πάνω από τον χώρο φόρτωσης. Το Canoo διαθέτει επίσης αφθονία υποδοχών για την φόρτιση συσκευών ενώ ένα τρίτο φως φρένου στην πίσω επιφάνεια της καμπίνας και ο φωτιζόμενος χώρος φόρτωσης προσφέρουν άφθονη χρηστικότητα ακόμα και στις νυχτερινές περιηγήσεις.

Σε ό,τι αφορά την αθέατη πλευρά του, το Canoo έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως ηλεκτροκίνητο έχοντας ως αφετηρία μια αρχιτεκτονική που μπορεί να φιλοξενήσει ένα ή δύο ηλεκτροκινητήρες. Η τελευταία διαμόρφωση προσφέρει κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, ισχύ 600 ίππων και 746 Nm ροπής ενώ οι μπαταρίες εξασφαλίζουν μέγιστη αυτονομία 322 χλμ. Σε όρους φόρτωσης το αμερικανικό pickup μπορεί να «κουβαλήσει» έως και 816 κιλά φορτίου.



Όπως επιβάλει ο προσανατολισμός του φορά τροχούς 18 ιντσών με χωρμάτινα ελαστικά ενώ σε ό,τι αφορά τα μεγέθη το μήκος του φτάνει τα 5,4 μέτρα με την προέκταση του χώρου φόρτωσης, το πλάτος τα 2,209 μέτρα και το ύψος 1,92 μέτρα.

Μια από τις χαριτωμένες λεπτομέρειες είναι ότι η Canoo επέλεξε να μην βάλει λογότυπο με την παραδοσιακή έννοια του όρου, σημειώνοντας ότι τα χαρακτηριστικά φώτα μπροστά και πίσω θα χρησιμεύσουν εν είδει σημείου αναγνώρισης για τα προϊόντα της.

Από πλευράς χρονοδιαγράμματος, οι παραγγελίες θα ξεκινήσουν από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 με την προοπτική, οι πρώτες παραδόσεις να γίνουν εντός του 2022.