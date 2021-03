Στις αρχές Ιανουαρίου, ένας πασίγνωστος άνδρας, που γεννήθηκε στο αυστριακό χωριό Ταλ, ανάρτησε ένα βίντεο οκτώ λεπτών γύρω από την εισβολή στο Καπιτώλιο. Το ένα πράγμα φέρνει το άλλο, προειδοποίησε, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι μιλά από προσωπική εμπειρία: «Μεγάλωσα στην Αυστρία».

Η υπεράσπιση της δημοκρατίας και των θεσμών της από τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, παρουσία του σπαθιού που κράδαινε ως «Κόναν», περιλάμβανε έναν παραλληλισμό με τη Νύχτας των Κρυστάλλων, τον Νοέμβριο του 1938, όταν συμμορίες επιτέθηκαν σε Εβραίους σε ολόκληρο το Ράιχ, από το Βερολίνο μέχρι τη Βιέννη. Το βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια προβολές σε όλο τον κόσμο, όμως όπως εξηγεί ο Φίλιπ Σάντς, καθηγητής νομικής στο UCL και συγγραφέας του βιβλίου «The Ratline: The Exalted and Mysterious Death of a Nazi Fugitive», ελάχιστα από αυτά αφορούσαν την Αυστρία.

