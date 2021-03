Πίσω από ένα ομοίωμα φερέτρου, το οποίο ήταν καλυμμένο με κόκκινα τριαντάφυλλα, χιλιάδες πολίτες πραγματοποίησαν πορεία μνήμης χθες στη Μινεάπολη ζητώντας να παοδοθεί δικαιοσύνη στη δίκη του αστυνομικού που κατηγορείται ότι σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ, η οποία αρχίζει.

Το πλήθος παρέμεινε σιωπηλό στο μεγαλύτερο μέρος της πορείας στη μνήμη του Φλόιντ ο οποίος ξεψύχησε στις 25 Μαΐου από το γόνατο του λευκού αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν στον σβέρκο του που του προκάλεσε ασφυξία.

Έχοντας στην κεφαλή ένα πανό με τις τελευταίες λέξεις του Τζορτζ Φλόιντ («Δεν μπορώ να αναπνεύσω») οι διαδηλωτές έκαναν πορεία ως την έδρα της τοπικής κυβέρνησης, όπου θα αρχίσει σήμερα η δίκη του Ντέρεκ Σόβιν.

Nekima Levy Armstrong opens a March downtown Minneapolis calling for justice for George Floyd ahead of the murder trial of former police officer Derek Chauvin, whose trial for killing Floyd starts in the building behind her tomorrow pic.twitter.com/7ffXNKzTGe

