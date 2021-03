Aπό την 1η Μαρτίου 2021, η νέα ενεργειακή επισήμανση προϊόντων της ΕΕ, έχει κάνει την εμφάνισή της στα εμπορικά (φυσικά και ηλεκτρονικά) καταστήματα, με νέες ετικέτες σε ψυγεία και καταψύκτες, πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, ακόμη και σε συσκευές συντήρησης κρασιών.

Αυτό αναφέρει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) σε ανακοίνωσή της και προσθέτει ότι, στο προσεχές χρονικό διάστημα, θα υιοθετηθεί η νέα ενεργειακή ετικέτα, και για άλλες ομάδες προϊόντων όπως για λαμπτήρες, για τους οποίους η ενεργειακή ετικέτα θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Η χρήση της νέας ετικέτας συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη συνεχώς αποδοτικότερων προϊόντων, που θα ανήκουν σε όλο και υψηλότερες τάξεις ενεργειακής απόδοσης.

Η νέα ενεργειακή ετικέτα περιλαμβάνει:

– μία κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης (από A έως G) για όλες τις ομάδες προϊόντων, καταργώντας την υπάρχουσα κλίμακα από Α+++ έως G

– την ενεργειακή κατανάλωση με πιο ευδιάκριτο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας, υπολογισμένη με βάση τη χρήση μιας συσκευής από ένα μέσο νοικοκυριό

– επικαιροποιημένα ή νέα εικονογράμματα στο κατώτερο τμήμα της ετικέτας που παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων

– τον κωδικό QR στην πάνω δεξιά γωνία, σαρώνοντας τον οποίο με τη βοήθεια ενός «έξυπνου» τηλεφώνου ο καταναλωτής συνδέεται με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL, όπου βρίσκονται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν.

Ένα προϊόν που ανήκε στην A+++ τάξη, αναμένεται να βρίσκεται πλέον σε χαμηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τη νέα ετικέτα. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος αυτού δεν έχουν αλλάξει, αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής του απόδοσης και η κατάταξή του στην επαναπροσδιορισμένη κλίμακα A-G. Κατά τον χρόνο εισαγωγής της νέας ενεργειακής ετικέτας στα καταστήματα, αναμένεται να υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που να κατατάσσονται στην υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης.

Όλες οι συσκευές που φέρουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα, καταχωρούνται από τους προμηθευτές στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL. Οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή μέσω ενός νέου εργαλείου (ηλεκτρονική εφαρμογή), που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου LABEL 2020 και είναι «έξυπνο» και φιλικό προς τον χρήστη. Με αυτό το εργαλείο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσα στον Μάρτιο του 2021, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρίσκουν και να συγκρίνουν πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό κόστος ή τις δυνατότητες διαφορετικών προϊόντων, ενώ θα μπορούν να αναζητήσουν τις πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές. Επιπρόσθετα, με ένα επίσης νέο εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε ήδη στο πλαίσιο του έργου BELT, θα μπορούν να υπολογίσουν την κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών τους.

Τα ευρωπαϊκά έργα «LABEL 2020 – New Label driving supply and demand of energy efficient products» που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και «BELT – Boost Energy Label Take up» που υλοποιούν το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) και η Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.), συνεργάζονται για την προώθηση της νέας ενεργειακής ετικέτας, υποστηρίζοντας την ομαλή μετάβαση από το τρέχον στο νέο σύστημα ενεργειακής σήμανσης.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ