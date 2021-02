Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την αποψινή ρεβάνς κόντρα στην Αϊντχόφεν (22:00) με στόχο να υπερασπιστεί το 4-2 του πρώτου αγώνα και να πάρει τη μεγάλη πρόκριση στους «16« του Europa League.

Στο αποψινό παιχνίδι, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς θα φορέσουν τη μπλε φανέλα με κόκκινες οριζόντιες ρίγες στους ώμους, κάτι που γνωστοποίησαν οι Ερυθρόλευκοι μέσω των social media.

Δείτε την ανάρτηση των Πειραιωτών:

Τα χρώματα μας για απόψε! Πάμε ΘΡΥΛΕ! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! 👊🏻⚽️

