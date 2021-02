Η δημοφιλής πλατφόρμα streaming, Netflix σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το δικό της ντοκιμαντέρ με θέμα την καριέρα, τη ζωή και την υπόθεση «επιτροπείας» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Carr είχε ξεκινήσει να δουλεύει πάνω στο ντοκιμαντέρ για την ποπ σταρ πριν από την κυκλοφορία του «Framing Britney Spears» από τo Hulu νωρίτερα αυτό το μήνα.

Netflix has its own Britney Spears documentary in the works. Hulu is currently streaming ’Framing Britney,’ which has reignited the Free Britney movement. pic.twitter.com/JrciLbwwyz

— What’s Trending (@WhatsTrending) February 15, 2021