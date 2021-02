Με ένα βίντεο στο Twitter η Τζάνετ Τζάκσον ευχαρίστησε τους θαυμαστές της που έφεραν το παλιό της άλμπουμ «Control» στην κορυφή των τσαρτ, 35 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Το κύμα συμπαράστασης έρχεται μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ Framing Britney Spears που άνοιξε εκ νέου την κουβέντα για τον σεξισμό και έπειτα από τα αργοπορημένα «συγνώμη» του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ προς την Σπίαρς και την Τζάκσον.

«Ήμουν στο σπίτι και άρχισα να κλαίω. Να κλαίω γιατί είμαι τόσο ευγνώμων για όλα αυτά με τα οποία με ευλόγησε ο θεός, όλα αυτά που μου έχει δώσει», είπε η Τζάκσον.

Στις 4 Φεβρουαρίου το άλμπουμ της με τίτλο «Control» έκλεισε 35 χρόνια. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ στην καριέρα της Τζάκσον το οποίο περιλάμβανε hits όπως το «What Have You Done for Me Lately». Πρώτη φορά είχε αγγίξει την κορυφή των τσαρτ στις 19 Απριλίου 1986.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που φέρατε το Control ξανά στην κορυφή μετά από 35 χρόνια», είπε η ίδια στο βίντεο.

«Ποτέ, ποτέ, δεν θα φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Σας εκτιμώ πραγματικά και σας αγαπώ τόσο πολύ».

Τα λόγια της Τζάνετ Τζάκσον έρχονται μόλις μια μέρα μετά την αργοπορημένη συγνώμη που ζήτησε με γραπτή του δήλωση από εκείνη και την Μπρίτνεϊ Σπίαρ ο τραγουδιστής Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Μετά το σάλο που ακολούθησε την προβολή του ντοκιμαντέρ των New York Times «Framing Britney Spears» ο Τίμπερλεϊκ απολογήθηκε μεταξύ άλλων για τη στάση του σχετικά με το διαβόητο «Nipplegate».

Όταν η Τζάνετ Τζάκσον και ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ είχαν τραγουδήσει μαζί στο ημίχρονο του Super Bowl, το τέλος της παράστασης είχε προκαλέσει τεράστιο σκάνδαλο στις ΗΠΑ. Ο τελευταίος, στο πλαίσιο του προγραμματισμένου σόου, είχε τραβήξει τότε ένα κομμάτι υφάσματος από τον κορσέ της τραγουδίστριας.

Τα πράγματα πήγαν στραβά και, αντί να φανερωθεί μόνο ο στηθόδεσμος της Τζάκσον, το δεξί της στήθος αποκαλύφθηκε μπροστά σε 140 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το περιστατικό επηρέασε αρνητικά την καριέρα της Τζάκσον, η οποία αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη παρόλο που επρόκειτο για ατύχημα ενώ πέρασε πολύ καιρό μετά το περιστατικό απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Από την άλλη πλευρά ο Τίμπερλεϊκ δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το περιστατικό ενώ, σε αντίθεση με την σταρ που δεν ξαναεμφανίστηκε στο Super Bowl, κλήθηκε να ξανατραγουδήσει στο ημίχρονο λίγα χρόνια μετά.

Στην προχθεσινή δημόσια απολογία του έγραφε μεταξύ άλλων: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Τζάνετ Τζάκσον, ατομικά στην κάθε μία, διότι νοιάζομαι και σέβομαι αυτές τις γυναίκες και γνωρίζω ότι απέτυχα.

Λυπάμαι για αυτές τις στιγμές στη ζωή μου ή τις πράξεις μου που συνέβαλαν στο πρόβλημα ή που μονοπώλησα τον λόγο ή που δεν εκφράστηκα δίκαια.

Ξέρω ότι δεν στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων αυτών, όπως και σε πολλές άλλες», υπογράμμισε και ότι «επωφελήθηκα από ένα σύστημα που προκρίνει τον μισογυνισμό και τον ρατσισμό».

Ο Τίμπερλεϊκ ανέφερε επίσης πως η βιομηχανία του θεάματος προωθεί τους λευκούς άνδρες ενώ υποθάλπει τον ρατσισμό και τον μισογυνισμό.