Μια φωτογραφία με τον σύντροφό του ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

Ο κ. Πατέλης αφιέρωσε την ανάρτηση στον έρωτα της ζωής του, όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Happy Valentine’s Day to the love of my life».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alex Patelis (@patelisalexis)