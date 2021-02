Το όνομά του είναι Τζεφ Τζόουνς αλλά όλοι τον ξέρουν ως Big Jeff.

Είναι μια γνωστή και αγαπημένη φιγούρα στη μουσική σκηνή του Μπρίστολ, ήταν ο πιο τακτικός θαμώνας σε μουσικές βραδιές και συναυλίες στην πόλη, πριν από το κλείσιμο των χώρων διασκέδασης λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Είναι επίσης ένας από τους πιο σεβαστούς κριτικούς μουσικής με την παρουσία του σε μια συναυλία να θεωρείται πολύτιμη αναγνώριση της ποιότητάς της.

Την περασμένη Τετάρτη εγκαινιάστηκε η έκθεσή του με έργα ζωγραφικής και τίτλο «Welcome To My World» που αντικατοπτρίζουν από τη μία την αγάπη του για τη μουσική και από την άλλη τον αγώνα που δίνει για να ξεπεράσει προβλήματα αγχώδους διαταραχής.

We’re delighted to let you know @BigJeffJohns is unveiling his first exhibition of artworks, ‘Welcome To My World’. Please visit our newly launched website https://t.co/UpqMWZdEkJ, where you can sign-up for a discount on your first order! #bigjeffsworld pic.twitter.com/7cSGWPP5l1

— Big Jeff Johns Art (@BigJeffJohnsArt) February 3, 2021